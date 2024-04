La pareja de famosos que "quemó" Estefanía Berardi y dejó infraganti con una foto

image.png

“Igual yo lo defiendo a Nito, porque no sé cuándo es el comienzo de esta relación. No pongamos que él es infiel porque eso no lo sabemos. Los dos están solteros, se pudieron haber enganchado ahora. No lo vamos a ensuciar. Yo sé que su separación de Milone no vino por terceros en discordia sino por desgaste. Lo cuento porque los dos están solteros”, cerró al respecto Estefi Berardi.

Como le quedó la boca a Estefanía Berardi tras una reacción alérgica

Estefanía Berardi contó que se levantó por la madrugada y tiró en su habitación veneno para mosquitos, ya que no podía dormir porque había uno revoloteando cerca suyo que la estaba molestando.

Con el correr de los minutos, la panelista comenzó a sufrir una reacción alérgica. A raíz de ello, sus labios se le hincharon hasta el triple de su tamaño, especialmente, el superior.

“Se me hinchó la boca de esta manera a la madrugada por el contacto con el veneno para los mosquitos. Miedo. Me ardía. Frenaba con el hielo y cuando se acababa el hielo se me volvía a hinchar. No sabía qué tomar. Las farmacias cerradas a esa hora. No dormí en toda la noche y la pasé muy mal. Es la primera vez que me pasa, parece la boca inyectada”, contó, junto a la impresionante imagen.

Acto seguido, se dirigió a la clínica donde atiende su médico, quien le puso una inyección y, de a poco, la inflamación comenzó a bajar. Finalmente, luego de haber compartido todo tipo de memes que sus seguidores, divertidos, le mandaron al ver su boca hinchada, Estefi pudo volver a trabajar y, desde Poco Correctos, mostró que su rostro ya está como siempre.