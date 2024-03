Como le quedó la boca a Estefanía Berardi tras una reacción alérgica

“Se me hinchó la boca de esta manera a la madrugada por el contacto con el veneno para los mosquitos. Miedo. Me ardía. Frenaba con el hielo y cuando se acababa el hielo se me volvía a hinchar. No sabía qué tomar. Las farmacias cerradas a esa hora. No dormí en toda la noche y la pasé muy mal. Es la primera vez que me pasa, parece la boca inyectada”, contó, junto a la impresionante imagen.