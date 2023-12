La escena que armó Estefi Berardi cuando le preguntaron por la nueva novia de Fede Bal

“Yo la seguía en las redes por sus videos bailando, le he comentado un montón de veces. Me parece muy diosa y me encanta”, agregó, pícara, después de que tiempo atrás se rumoreara que tuvo un affaire con el hijo de la conductora del otro programa en el que cumple su labor como periodista y panelista.

1.JPG

“Lo importante es que sea buena persona también, ¿no? No la conozco íntimamente, pero me encanta”, cerró Estefi, sin escatimar en halagos para la ex novia de Martín Salwe y actual pareja de Fede Bal.

Carmen Barbieri contó que conoció a la nueva novia de Fede Bal

Luego de que Fede Bal confirmara que volvió a apostar al amor de la mano de la bailarina Flor Díaz, Carmen Barbieri dio detalles de su primera conversación con su flamante nuera.

DINBEWKUR5GAXBIQOE6NNAXYNM.jpg

“Fede estaba en México con ella. Él me decía ‘estoy con una chica que me gusta mucho’. Entonces un día estábamos en medio de una videollamada y ella le dice ‘mostrame, quiero que me conozca’. Me mandó un regalo que voy a traer mañana. Me regaló el calendario azteca”, comenzó diciendo la conductora de Mañanísima, el programa que va de lunes a viernes en las mañanas de El Trece.

Recordemos que a principios de este año Fede Bal se separó de Sofía Aldrey en el recordado "escándalo del lavarropas".