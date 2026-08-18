¡Emoción total! Estefi Berardi confirmó que espera su primer hijo junto a Felix Orsatti

Hasta el momento, Estefi Berardi y Félix Orsatti no brindaron detalles públicamente sobre el sexo del bebé ni sobre la fecha probable de nacimiento.

Estefi Berardi atraviesa una de las etapas más especiales de su vida. La panelista confirmó que está embarazada de su primer hijo junto a Félix Orsatti y eligió compartir la noticia con sus seguidores de una manera íntima y emotiva.

La comunicadora hizo el anuncio a través de Instagram , donde publicó un video que registra uno de los momentos más importantes de este nuevo capítulo: cuando se realiza un test de embarazo y descubre que el resultado es positivo. La publicación estuvo acompañada por un mensaje con el que Berardi expresó toda la felicidad que siente junto a su pareja por la llegada del bebé. “Viviendo el momento más importante y feliz de nuestras vidas Gracias a Dios por hacerlo posible”.

De esta manera, la panelista confirmó públicamente su embarazo y dejó en evidencia la enorme emoción que representa para ambos convertirse en padres por primera vez. El registro audiovisual permite observar el instante en que conoce el resultado y parte de la reacción posterior ante la esperada noticia.

El emotivo anuncio de Estefi Berardi

Berardi decidió mantener el foco del anuncio en la emoción del momento y en el significado que tiene este embarazo para su pareja: “Viviendo el momento más importante y feliz de nuestras vidas”, escribió junto al video, utilizando además los emojis de una mujer embarazada y un pollito saliendo del cascarón.

En el cierre de su mensaje, la futura mamá hizo una referencia especial al agradecer por la posibilidad de vivir esta nueva etapa: “Gracias a Dios por hacerlo posible”. La publicación rápidamente recibió numerosos mensajes de felicitaciones por parte de sus seguidores y también de distintas figuras vinculadas al mundo del espectáculo. Así, el anuncio se convirtió en una de las noticias más importantes de la vida personal de la panelista.

Primer hijo para Estefi Berardi y Félix Orsatti

El embarazo es el primero de la pareja, que ahora comienza los preparativos para recibir a su bebé. Hasta el momento, Estefi Berardi y Félix Orsatti no brindaron detalles públicamente sobre el sexo del bebé ni sobre la fecha probable de nacimiento. La llegada de su primer hijo representa un nuevo capítulo para Berardi, quien además de su trabajo como panelista desarrolla su actividad como especialista en marketing. Habitualmente comparte con su comunidad distintos aspectos de su vida cotidiana y profesional, aunque en esta oportunidad eligió revelar una noticia especialmente significativa mediante un video cargado de emoción.

Con este anuncio, Estefi Berardi suma una nueva faceta a su vida: la de convertirse en mamá por primera vez. La propia protagonista definió este momento como “el más importante y feliz” de sus vidas, una frase que resume la expectativa con la que junto a Félix Orsatti esperan la llegada de su primer hijo.