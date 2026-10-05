Ludovica Squirru advierte que estos 2 signos del horóscopo chino sufrirán una transformación especial en octubre 2026

Octubre será un mes de cambios para algunos signos que podrían sentir un salto. Cómo será este período para ellos.

Octubre será un mes importante para dos signos del zodíaco chino . Será el momento de dar un salto de calidad, en un período en el que podrían sufrir una transformación.

El mes estará marcado por un contexto donde podría ser clave para la reorganización, con el fin de lograr un avance en objetivos claros. Hay dos animales del zodíaco que sentirán con mayor fuerza este proceso.

Será importante tener cuidado en la comunicación, sin mostrar filtros al hablar y dejando en claro cuál es tu postura en distintos roces con compañeros de trabajo: será importante estar rígido en la idea que sostenes.

En el amor, será importante mostrar paciencia y colaboración para no tener roces con tu pareja.

En el plano de salud, deberán tener principal atención en el estrés y la presión arterial. Este aspecto deberá ser analizado con atención por parte de las personas de edad avanzada.

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Cabra

En el amor, será importante hacer una revisión de conflictos antiguos. La sensibilidad será clave para tener una mayor conexión afectiva con otras personas.

Atención al estrés. La acumulación de este aspecto podría generar repercusiones en el sistema digestivo. Será importante tener cuidado en la alimentación.

En cuanto al trabajo, será importante bajar un cambio y poner énfasis en el orden. Será clave planificar.

Horóscopo de hoy, lunes 5 de octubre: predicciones para los 12 signos

Después de un fin de semana de descanso real, la semana arranca con las pilas recargadas y una energía más serena que la de otros lunes. Esa pausa dejó espacio para procesar lo vivido, y hoy eso se traduce en mayor claridad para encarar lo que viene, sin la ansiedad típica del regreso a la rutina. Y para arrancar con el horóscopo.

Esta calma favorece las decisiones bien pensadas: en el trabajo, conviene planificar la semana con método, definiendo prioridades antes de lanzarse a resolver todo de golpe. En las relaciones, la cercanía que se disfrutó durante el fin de semana es un buen punto de partida para sostener el vínculo con pequeños gestos concretos, ahora que octubre ya tomó su ritmo.

El consejo del día es arrancar sin prisa: aprovechá la claridad que trajo el descanso para elegir bien tus prioridades de la semana. Revisá tu signo solar y, si lo conocés, también tu ascendente, para afinar la lectura según tu momento personal.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Este lunes arrancás con más calma que de costumbre, gracias al descanso real que te diste el fin de semana. En el trabajo, definí una prioridad clara para esta semana, sin lanzarte a resolver todo a la vez. En lo afectivo, el plan relajado del sábado dejó una buena base; sostenela con un gesto simple hoy. Empezá la semana con un plan, no solo con impulso.

Claves del día:

Color: Rojo terracota

Rojo terracota Número: 8

8 Palabra clave: Claridad

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Hoy te sentís cómodo retomando tu rutina, con la estabilidad de siempre reforzada por el buen descanso del fin de semana. En lo laboral, es buen momento para organizar la semana con método, sin apuro. En el amor, ese momento simple y sensorial del sábado dejó una huella linda; disfrutala hoy con calma. Arrancá el lunes a tu ritmo propio.

Claves del día:

Color: Verde oliva

Verde oliva Número: 22

22 Palabra clave: Estabilidad

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Este lunes tu mente arranca clara después de un fin de semana contemplativo, con ganas de organizar bien lo que viene. En el trabajo, es buen momento para plantear objetivos con precisión, aprovechando esa calma poco habitual. En lo afectivo, la charla relajada del sábado dejó buena energía; retomala hoy con naturalidad. Elegí bien qué priorizar esta semana.

Claves del día:

Color: Amarillo mostaza

Amarillo mostaza Número: 15

15 Palabra clave: Precisión

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Hoy volvés a la rutina con la tranquilidad que te dio pasar el fin de semana en casa, junto a los tuyos. En lo laboral, arrancá por lo simple antes de encarar lo que requiere más energía. En las relaciones, ese tiempo en familia dejó una sensación de calma que vale la pena sostener esta semana. Cuidá tu ritmo propio al empezar.

Claves del día:

Color: Azul suave

Azul suave Número: 7

7 Palabra clave: Tranquilidad

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Este lunes arrancás con la buena energía del fin de semana compartido, y eso se nota en tu actitud. En el trabajo, tomá la iniciativa en algo nuevo con la confianza que te dio disfrutar en compañía. En el amor, esa calidez de estos días sigue dando frutos hoy. Empezá la semana marcando el ritmo con seguridad.

Claves del día:

Color: Dorado

Dorado Número: 12

12 Palabra clave: Confianza

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Hoy tu instinto organizador vuelve con fuerza para arrancar bien la semana, después de haberte permitido soltar el control el fin de semana. En lo laboral, hacé una lista clara de prioridades en lugar de querer resolver todo a la vez. En lo afectivo, sostené ese permiso de simplemente estar que te diste. Organizate sin caer en la autoexigencia de siempre.

Claves del día:

Color: Verde salvia

Verde salvia Número: 24

24 Palabra clave: Organización

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Este lunes buscás mantener el equilibrio que encontraste el fin de semana, y el terreno está a tu favor para lograrlo. En el trabajo, tu capacidad de mediar te posiciona bien frente a decisiones que se vienen esta semana. En el amor, la armonía plena de estos días sigue siendo terreno fértil para el vínculo. Arrancá priorizando lo que te da paz.

Claves del día:

Color: Rosa pastel

Rosa pastel Número: 16

16 Palabra clave: Armonía

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Hoy retomás la semana con más claridad después del momento de introspección que te diste estos días. En lo laboral, es buen momento para planificar la semana con foco sostenido. En las relaciones, ese silencio que te permitiste te ayudó a procesar; hoy podés volver al vínculo con más presencia. Empezá con determinación, sin perder la calma ganada.

Claves del día:

Color: Borgoña

Borgoña Número: 27

27 Palabra clave: Determinación

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Este lunes tus ganas de explorar vuelven con fuerza, después del cambio de aire del fin de semana. En el trabajo, es buen momento para presentar una idea con la confianza que te dio ese respiro. En el amor, tu optimismo contagia a quien tenés cerca. Arrancá la semana con un objetivo concreto en mente.

Claves del día:

Color: Turquesa

Turquesa Número: 4

4 Palabra clave: Impulso

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Hoy tu disciplina de siempre encuentra un buen punto de partida para la semana, después de un descanso que por fin te permitiste. En el trabajo, es buen día para planificar tus próximos pasos con método y sin apuro. En lo afectivo, sostené esa presencia real que ofreciste el fin de semana; te sigue haciendo bien. No midas tu valor solo por lo que producís hoy.

Claves del día:

Color: Gris grafito

Gris grafito Número: 18

18 Palabra clave: Método

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Este lunes tus ideas arrancan frescas, con ganas de proponer algo distinto para la semana. En lo laboral, es buen momento para compartir esa idea original, aprovechando la energía social del fin de semana. En el amor, tu independencia convive bien con la cercanía si la comunicás con claridad. Arrancá abierto a lo nuevo, sin perder tu esencia.

Claves del día:

Color: Azul eléctrico

Azul eléctrico Número: 29

29 Palabra clave: Originalidad

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Hoy tu intuición arranca afinada después de un fin de semana de descanso profundo. En lo laboral, una corazonada sobre un proyecto puede resultar más certera de lo que imaginás. En el amor, la conexión profunda de estos días sigue firme; un gesto simple hoy la sostiene. Empezá la semana confiando en lo que sentís.

Claves del día: