La bailarina, madre de un hijo con Prada, reveló cómo fue el momento en el que su pareja se enteró de la supuesta infidelidad. Su mayor preocupación y su deseo para la relación con el productor.

"Le dije al Chato que me quería separar y me sacó el celular. Está dolido y despechado": explosivas declaraciones de Lourdes Sánchez

El mundo del espectáculo tiene una nueva separación: Lourdes Sánchez y Chato Prada le pusieron punto final al vínculo amoroso que mantenían. Luego de 16 años juntos, y con un hijo en común, cerraron una relación de larga data en consecuencia de una supuesta infidelidad con un rugbier 30 años más chico.

En las últimas horas, la bailarina contó detalles sobre la escandalosa separación con el productor televisivo. Se comunicó con la periodista Fernanda Iglesias y fue clara sobre cómo era la última etapa del vínculo y cuál fue el detonante.

"Estábamos mal y todos lo sabían. Intentamos repuntar pero yo ya no quería esa vida. Estoy bien, aliviada. Sólo me preocupa mi hijo", comenzó diciéndole, en referencia a la decisión y la situación de Valentín, de 10 años, ante este proceso.

Por otra parte, contó qué la frenaba a tomar la decisión de terminar la relación amorosa: "Acá el único que me preocupa es mi hijo, es un nene grande de 10 años. Me quiero enfocar en él porque es un momento difícil, sus papás se separaron. Fue fuerte para él".

Qué dijo sobre la infidelidad

"Él se enteró porque cuando le dije que me quería separar, me sacó el celular. No voy a dar más detalles pero la realidad es que ahí tampoco había algo grave. Te diría que era hasta naif porque con este chico sólo hablábamos", dijo y luego agregó: "Está dolido porque él no quería separarse, super despechado pero lo entiendo. Hay cosas que estuvo muy mal, trate de cuidarlo pero él solo sacó todo a la luz".

En medio del caos, dejó en claro que no pretende pelearse con Prada: "Pablo es el papá de mi hijo, no quiero entrar en una guerra. Con respecto a mi hijo, voy a ir y venir el resto del año o me lo traeré a Corrientes conmigo como hemos venido haciendo".

Todos los detalles de la ruptura

La información fue confirmada por Ángel de Brito, dio detalles sobre la situación que atraviesan Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada. La pareja llevaba 16 años de relación y tiene un hijo, Valentín, de 10 años: “Hay una noticia que voy a dar ahora, que hace mucho que me preguntan, pero finalmente terminó ocurriendo, que es la separación de, se van a sorprender, Lourdes Sánchez y El Chato Prada”, anunció el conductor.

Lourdes Sánchez rompió el silencio tras el positivo en un control de alcoholemia.

La revelación de Ángel de Brito sobre Lourdes Sánchez y El Chato Prada

Durante su relato, De Brito aseguró que hubo una tercera persona que habría incidido en el final del vínculo. Según explicó, se trataría de un joven de 27 años: “Hay una infidelidad de por medio, un chico de 27 años de Corrientes que se llama Fran”, aseguró el periodista, mientras mostraba una fotografía del joven.

Además, Ángel de Brito señaló que Lourdes Sánchez mantendría desde hace aproximadamente cuatro meses una relación con esta persona. Aclaró, de todos modos, que la bailarina no había confirmado ni desmentido públicamente esa versión: “El tema es que esto, obviamente, terminó dañando el vínculo y, sobre todo, esta infidelidad que descubrió el Chato”, sostuvo el conductor.

Qué dijo El Chato Prada sobre la separación

De Brito también explicó que decidió hacer pública la información después de hablar personalmente con Pablo Prada. Según contó, conoce al productor desde hace más de 20 años y quiso saber cómo se encontraba antes de abordar el tema públicamente: “Lo cuento porque lo hablé con él, voy a ser sincero, fuimos a almorzar, le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal”, relató Ángel.

En medio de la emisión, Lourdes Sánchez se comunicó directamente con el conductor para expresar su postura sobre el final de la relación: “Ángel, me gustaría hablar con vos. Lamento que no hayamos hablado antes nosotros”, le escribió la bailarina.

Finalmente, Lourdes se refirió al proceso que atravesaron durante los últimos años y dejó en claro cómo vive actualmente esta separación, especialmente por su hijo: “Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”.