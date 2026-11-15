La reacción de Lourdes Sánchez luego de que el Chato Prada la mencionara como el amor de su vida

La separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada continúa generando repercusiones, especialmente después de las últimas declaraciones del productor sobre sus sentimientos hacia la bailarina. Tras 16 años de relación y un hijo en común, la ruptura tomó un nuevo rumbo cuando él reconoció públicamente que todavía la considera el gran amor de su vida . Sin embargo, la respuesta de su expareja no tardó en llegar.

El histórico productor de ShowMatch habló sobre el final de la pareja durante una entrevista con el ciclo radial Corrientes en el aire. Allí se refirió al vínculo que mantuvo durante tantos años con la correntina y sorprendió al expresar que sus sentimientos no cambiaron . Sus palabras tuvieron una rápida repercusión, sobre todo por el presente sentimental que atraviesa la madre de su hijo.

"Para mí Lourdes es el amor de mi vida, siempre fue el amor de mi vida ", aseguró el Chat durante la charla. La frase dejó en evidencia que, pese a la separación, el productor todavía mantiene un sentimiento muy fuerte por la bailarina. La declaración se conoció apenas unos días después de que volviera a hablarse de la nueva relación de Sánchez.

Mientras las palabras de su expareja circulaban en los medios y las redes sociales, la artista eligió expresarse a través de su propia cuenta de Instagram. En lugar de responder directamente a la confesión, publicó una fotografía junto a Francisco Liotta Hernández, el rugbier con quien comenzó una nueva historia sentimental. El momento elegido para compartir la imagen no pasó inadvertido.

El gesto de Lourdes Sánchez con su flamante pareja

La postal mostró a la bailarina acompañada por su actual pareja y funcionó como una señal de que continúa adelante con su vida amorosa. La publicación apareció pocas horas después de que el productor manifestara públicamente que todavía la considera el amor de su vida. Por eso, el gesto fue interpretado como una contundente respuesta a las declaraciones que habían generado repercusión.

El vínculo entre Sánchez y Liotta ya había dejado de ser un secreto. Ambos blanquearon el romance y comenzaron a mostrarse juntos en público, mientras que el deportista también utilizó sus redes sociales para compartir demostraciones de cariño hacia la correntina. La relación avanzó durante las últimas semanas y sumó distintas señales públicas que confirmaron que atraviesan una etapa de acercamiento.

De hecho, el rugbier de 27 años había compartido días atrás una muestra de afecto dedicada a la bailarina. Aquella publicación también llamó la atención porque llegó poco después de que la pareja hiciera pública su relación. Desde entonces, los dos dejaron ver algunos momentos juntos y alimentaron el interés por esta nueva etapa sentimental de la integrante del mundo del espectáculo.

La historia entre Lourdes y el Chato, por su parte, tiene más de una década de recorrido. Durante los 16 años que estuvieron juntos formaron una familia y tuvieron a Valentín, su hijo en común. La separación marcó el cierre de una relación extensa, aunque ambos continúan vinculados por la crianza del nene y por los años que compartieron.

En ese contexto, las declaraciones del productor volvieron a poner el pasado de la pareja en el centro de la escena. Su reconocimiento sobre los sentimientos que todavía tiene hacia su expareja contrastó con las imágenes que ella decidió mostrar junto a su nuevo novio. La publicación no incluyó una respuesta escrita a sus palabras, pero llegó en un momento que despertó comentarios.