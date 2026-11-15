Tini Stoessel y Rodrigo de Paul presentaron al nuevo integrante de la familia: quién es

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel sorprendieron a sus seguidores al presentar al nuevo integrante de la familia: un cachorro Golden . La noticia se conoció a través de una publicación que el futbolista realizó en Instagram, donde reunió distintas fotografías de su vida cotidiana en Miami. Entre imágenes de su presente profesional y momentos familiares, una postal junto a la cantante se llevó buena parte de la atención.

El mediocampista del Inter Miami compartió un álbum que permitió conocer algunas escenas de su rutina en Estados Unidos . En las fotografías aparecieron Lionel Messi y otros compañeros del equipo, además de sus hijos Francesca y Bautista. Sin embargo, la novedad que despertó mayor curiosidad fue la llegada del pequeño perro, que también tuvo su lugar en el recorrido por la intimidad de la pareja.

Una de las imágenes más comentadas mostró a De Paul y Stoessel frente al espejo. Mientras el futbolista posaba junto a ella, la artista sostenía al cachorro en brazos y lo presentaba ante quienes siguen sus publicaciones. La escena dejó ver al animal por primera vez y confirmó que ambos decidieron sumar una mascota a su entorno familiar.

En otra de las postales, el Golden aparece acostado panza arriba, en una posición relajada. El álbum también incluyó otras escenas de la vida cotidiana de la pareja, lejos de los compromisos públicos y de las actividades vinculadas con sus respectivas carreras. Así, el deportista combinó imágenes de su día a día con momentos compartidos junto a las personas más cercanas.

La publicación no pasó inadvertida para la cantante, que reaccionó rápidamente desde los comentarios. "¡¡Los amo!!", escribió Tini, junto a un emoji de una carita con lágrimas de emoción y varios corazones. Así, acompañó las fotografías y dejó en evidencia el cariño que siente por el ex Racing y por el nuevo integrante que ahora forma parte de sus vidas.

Entre las imágenes también hubo lugar para el presente deportivo del campeón del mundo. De Paul compartió postales junto a Lionel Messi, con quien comparte plantel en el Inter Miami, y otros compañeros del conjunto norteamericano. De esa manera, el carrusel reunió distintos aspectos de su estadía en Florida: el fútbol, los encuentros con sus hijos y los momentos de intimidad con su pareja.

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Francesca y Bautista, los dos hijos del mediocampista, también aparecieron en la selección de fotografías. Los chicos forman parte de las escenas familiares que el jugador decidió mostrar en sus redes sociales. La publicación permitió verlos junto a su papá durante su estadía en Estados Unidos, en un álbum que tuvo como novedad central la incorporación de la mascota.

De Paul y Tini, preparados para su casamiento

La presentación del cachorro llegó, además, en un momento especial para la relación. De Paul y Stoessel se preparan para celebrar su casamiento, previsto para diciembre, después de anunciar que darán un nuevo paso en su historia juntos. La ceremonia genera expectativa entre sus seguidores, que siguen de cerca tanto los preparativos como las distintas novedades que comparte la pareja.

Según trascendió, la boda se realizaría el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la fecha y el lugar no fueron confirmados oficialmente por los protagonistas. Los detalles que circularon sobre la celebración surgieron de versiones periodísticas, por lo que todavía resta conocer qué información decidirán comunicar públicamente.