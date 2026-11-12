¿Qué quiere Alejandro Stoessel? La exigencia que complicaría el acuerdo económico con Tini

La disputa económica entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel , sumó un nuevo capítulo y, aunque parecía estar cerca de resolverse, todavía existen diferencias que impiden alcanzar un entendimiento definitivo. Después de una extensa auditoría y varias conversaciones , las partes habrían logrado acercar sus posiciones, pero una exigencia del producto r estaría complicando el cierre de la negociación.

La información fue revelada por Yanina Latorre , donde brindó detalles sobre el estado de las conversaciones y explicó por qué, pese a los avances, todavía no hay un documento firmado.

Durante su programa, la conductora confirmó que existe un borrador con una propuesta económica presentada por la cantante a su padre. Sin embargo, aclaró que las cifras todavía están siendo discutidas y que no coinciden exactamente con los porcentajes que trascendieron públicamente: “Todavía no hay acuerdo firmado. Hay casi un acuerdo, pero todavía hay cosas que no terminan de arreglar ”, comenzó explicando.

En ese sentido, Yanina hizo referencia a las versiones que indicaban que el reparto sería del 70% para Tini y del 30% para Alejandro. Si bien reconoció que esos números se acercan a la negociación, aclaró que todavía hay cuestiones pendientes: “Hay un ofrecimiento, hay un borrador que Tini le presentó al padre y cada vez se fueron acercando más las situaciones. Los números me dicen que no es exactamente un 70%-30%, pero está muy cerca de la realidad. Porque todavía siguen peleando por ‘el uno más, uno menos’”, detalló.

La condición de Alejandro Stoessel que frena la firma

Sin embargo, el dato que más llamó la atención llegó cuando Latorre explicó que el padre de la cantante tendría desde hace aproximadamente un mes el borrador del acuerdo, pero todavía no habría dado una respuesta definitiva: “Hace un mes que el papá de Tini tiene el borrador en su poder y no contesta, por lo que todavía no se firma el acuerdo”, aseguró.

Según la información que compartió la periodista, el productor estaría solicitando una garantía específica antes de aceptar la propuesta: quedar desvinculado de cualquier posible reclamo posterior relacionado con la negociación: “Él está poniendo como condición para firmar el acuerdo que él se deslinda y se desliga de cualquier reclamo posterior”, explicó.

Además, Yanina sostuvo que Alejandro buscaría dejar asentado que no existieron irregularidades en su accionar y que no tuvo responsabilidades que pudieran generar futuras acusaciones: “Él quiere dejar claro que no hay irregularidades, que está todo bien, que él no hizo nada malo, y se quiere asegurar de que después no haya ningún reclamo”, agregó.

Finalmente, la conductora señaló cuál sería el principal inconveniente para aceptar ese pedido y cerrar definitivamente la disputa: “Y eso no se puede certificar, porque todavía siguen encontrando irregularidades”. De esta manera, lo que parecía ser una negociación encaminada vuelve a quedar condicionado por un punto clave. Por ahora, el acuerdo económico entre Tini y Alejandro Stoessel continúa sin formalizarse.