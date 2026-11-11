El gesto de Felipe Fort que sorprendió a todos durante la misa del papa León XIV.

Felipe Fort , uno de los hijos del recordado empresario y mediático Ricardo Fort , fue una de las millones de personas que se dieron cita en el Monumento de los Españoles en Palermo donde el Papa León XIV brindó su primera misa en suelo argentino.

Lo cierto es que una acción del joven en el acto religioso llamó mucho la atención y se volvió viral en las redes sociales.

Todo el mundo se hizo eco del hijo de Ricardo Fort que sorprendió a los fieles repartiendo chocolates y alfajores durante la ceremonia. La foto de Felipe Fort presente en la celebración religiosa recorrió las redes y muchos destacaron su gesto de regalarles golosinas de la empresa familiar a la multitud.

Como un espectador más, el joven se hizo presente el lunes entre la enorme multitud que se acercó al Monumento de los Españoles y presenció la primera misa histórica del Papa León XIV en Argentina. Las imágenes de Felipe entre la gran cantidad de gente que se acercó a recibir al Sumo Pontífice recorrió las redes sociales y motivó una gran cantidad de comentarios destacando su gesto.

"Felipe Fort no fue bautizado de chico, ya siendo mayor eligió la fe y se bautizó. Ayer fue a regalar chocolates de FelFort a la gente que estaba en la misa del Papa Leon XIV, tipazo", fue alguno de los mensajes de los usuarios en redes maravillados por su actitud. Después, el hermano de Marta compartió una foto donde se lo veía ya relajado en su casa con su cara con cierto color después de estar varias horas bajo el sol por la celebración religiosa.

"Quemadito por el sol de hoy", escribió Felipe junto a la selfie y agregó la frase en inglés: "God is good" (Dios es bueno) junto a la canción Un misil en mi placard de Soda Stereo.

La modelo rusa que conquistó el corazón de Felipe Fort

Felipe Fort, hijo del recordado Ricardo Fort, decidió hacer pública su relación sentimental con Mary Di, una joven modelo rusa, y reveló detalles de su escapada romántica de la que ni su hermana Marta estaba al tanto.

Luego de varias semanas de especulaciones, el joven de 22 años presentó oficialmente a su pareja a través de sus redes sociales y dejó en evidencia que la relación avanza con firmeza. La noticia generó repercusión entre sus casi 900 mil seguidores de Instagram, ya que no es habitual que exponga detalles de su intimidad. Su hermana incluso reaccionó con humor a la noticia y escribió sorprendida: “Me enteré igual que ustedes”.

De esta manera, Felipe, que opta por tener menos exposición mediática que su hermana Marta, dio a conocer quién es su nueva pareja con sus seguidores de redes sociales.