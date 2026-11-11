El posteo de Marcela Tinayre tras ser señalada como una invitada VIP a la misa de León XIV

La hija de Mirtha Legrand rompió el silencio y publicó un posteo con pruebas que muestran que no fue una invitada VIP en la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles.

El posteo de Marcela Tinayre para frenar las especulaciones sobre su invitación VIP a la misa del papa León XIV

La carpa VIP en el marco de la primera misa oficial del papa León XIV en el Monumento a los Españoles desató una ola de versiones que involucró a Marcela Tinayre.

La hija de Mirtha Legrand apareció en una lista de invitados VIP a lo que fue el encuentro del sumo pontífice con sus fieles. Sin embargo, la conductora puso paños fríos a la situación y este miércoles decidió romper el silencio y aclarar lo ocurrido.

"Ante la circulación de versiones y listas periodísticas que mencionan mi supuesta presencia en una carpa VIP durante la histórica misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles en Palermo", escribió Tinayre en una placa con fondo negro y letras blancas. "Quiero ser absolutamente clara y categórica: no estuve en ningún sector ni carpa VIP", remarcó sin vueltas y aclaró que asistió caminando junto a una amiga a la que mencionó como "Belén E."

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En la misma publicación compartió un video donde se graba a modo selfie caminando por Figueroa Alcorta en dirección al encuentro. "Vamos a ver cómo es la entrada", dijo en el clip que muestra como prueba para desmentir las versiones de que formó parte de las invitadas VIP. Sin embargo, en el video reconoció que fue invitada a participar de la misa aunque no como "vip".

Para sumar más pruebas y frenar con las acusaciones, Marcela mostró en un tercer video la distancia que tenía del altar donde se desarrolló la misa con los fieles.