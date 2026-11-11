El conmovedor llanto del sacerdote que no pudo contener la emoción frente al Papa León XIV en la cárcel

El cura se quebró al dirigirse al Pontífice durante su encuentro con los internos del penal, en el cierre de su recorrida por la Argentina.

El padre Matías De Martini se emocionó durante el encuentro del Papa León XIV con los internos de la cárcel de Devoto.

El padre Matías De Martini se emocionó hasta las lágrimas al hablar frente al Papa León XIV durante su visita a la cárcel de Devoto , uno de los últimos encuentros de su recorrido por la Argentina.

El momento estuvo marcado por la cercanía del Pontífice con las personas privadas de su libertad y por un mensaje de esperanza dirigido a quienes atraviesan una condena. La visita también puso el foco en la posibilidad de construir nuevas oportunidades más allá del encierro.

Durante el encuentro, De Martini expresó su agradecimiento por la presencia del Papa y no pudo contener la emoción. Por su parte, León XIV apeló a la redención y pidió que el tiempo de condena se convierta en una oportunidad de reconciliación y reinserción social.

La emoción del sacerdote al hablar frente al Papa León XIV

Antes de comenzar a hablar frente al sumo Pontífice, el padre De Martini se quebró en llanto, sumido en la emoción por la visita, luego, recuperado ya recuperado pudo expresar: “Gracias por su presencia entre nosotros, gracias por sus palabras, su visita a la cárcel nos recuerda una vez más que Dios no da a nadie por perdido”.

La visita del Papa León XIV a la cárcel de Devoto

El Papa llegó hasta la cárcel para realizar una misa especial y mantener un encuentro con los detenidos que todavía no fueron trasladados a Marcos Paz.

Durante su visita el Papa les transmitió un mensaje de esperanza, redención y reinserción social, al remarcar que "aun cuando el ser humano se deshumaniza y genera tragedia, una pequeña luz permanece".

“Queridos hermanos, aún en el medio del dolor y el mal más profundo que hayan podido causar, esta situación es un momento para poder reiniciar sus vidas. El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite”, observó e instó a ver la permanencia en la cárcel como un punto de inflexión para el cambio personal y social: “Puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios, pero reinsertándose en el seno de sus familias y de la sociedad. Este lugar nos recuerda la dureza del límite; imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en quienes pudieron lastimar”.

En esa línea, León XIV enfatizó que el presidio también puede alojar procesos profundos de transformación: "La cárcel es testigo de profundos cambios y crecimiento; es testigo de personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, con la gracia de Dios, es posible encender pequeñas luces de esperanza. Esos rayos de luz se irradian también afuera".

Además, el Papa dedicó un tramo de sus palabras a los allegados de los reclusos y a la centralidad del mensaje evangélico sobre el encierro: "Queridos padres y madres, esposas e hijos, me gustaría recordarles que Jesucristo habló de cuán importante es la caridad, se identificó con un preso, y él mismo antes de dar la vida por nosotros fue privado de su libertad. Pidámosle al Jesús cautivo que el tiempo en la cárcel se convierta en tiempo de gracia y salvación".

Finalmente, el Pontífice dejó un mensaje al personal penitenciario y a la comunidad general, al sostener ante los su tarea representa "un desafío que es posibilidad de crecimiento y superación", y concluyó recordando: "Visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados".