El papa León XIV se despedirá de la Argentina con una misa histórica en Luján

Desde las 16 de este martes están los fieles en vigilia para la gran concentración de este miércoles a pesar de la amenaza de lluvia.

El papa León XIV se despedirá de la Argentina con una masiva misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján donde los fieles están en vigilia desde hace 48 horas. Ni la amenaza de lluvia moverá a los católicos de la oportunidad de despedir al sumo pontífice.

Tras concentraciones multitudinarias tanto en CABA como en Córdoba, el Papa compartirá sus mensajes al pueblo argentino este miércoles en el marco de un feriado con alcance a la provincia de Buenos Aires. La decisión está vinculada con la actividad que el jefe de la Iglesia Católica tiene programada en Luján , donde celebrará una misa, a partir de las 10, en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de partir hacia Perú.

La programación del miércoles se pondrá en marcha en las primeras horas del día con la actuación del Ballet Sumampa y del músico Luciano Pereyra, en paralelo con la transmisión de la visita que León XIV realizará a la cárcel de Devoto. Posteriormente, la imagen original de la Virgen de Luján será trasladada al atrio exterior para presidir la celebración litúrgica.

La ceremonia será una de las últimas actividades de León XIV en la Argentina. Según el cronograma oficial de la Santa Sede, el Pontífice también visitará este miércoles a las 8 en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto antes de trasladarse a Luján y emprender su viaje desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

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La declaración de feriado busca contemplar la movilización de fieles, el operativo de seguridad y los traslados asociados a una ceremonia de alta concurrencia. El decreto estableció una distribución de los asuetos por jurisdicción, en función de los lugares donde se concentran las actividades oficiales de la visita papal.

La ceremonia oficial de despedida se realizará a las 13.30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde el pontífice será saludado por las autoridades antes de concluir su estadía en el país.

A las 14, León XIV abordará el avión que lo trasladará a Lima, Perú, para continuar con la siguiente etapa de su gira por América del Sur.

Cómo estará el tiempo en Luján

Así como hacia el final del encuentro del santo padre con los jóvenes terminó con una lluvia aislada en Palermo, el pronóstico para Luján anticipa tiempo inestable.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticiparon que habrá chaparrones durante la madrugada y mañana con tormentas aisladas por la tarde. Situación que se revertirá hacia la noche donde se espera que el cielo esté mayormente nublado. Respecto a la temperatura, será una jornada templada con una mínima de 19 grados y una máxima que llegará a los 26 grados.

"Una bienvenida que quizás solo la Argentina puede dar"

El papa León XIV celebró la bienvenida de los argentinos tras el fervoroso recibimiento por parte de los jóvenes que se dirigieron hasta el Monumento de los Españoles.

“Antes que todo, muy buenas noches y gracias. ¡Qué maravillosa acogida! Una bienvenida que quizás solo la Argentina puede dar!”, expresó el Sumo Pontífice; palabras que, de manera instantánea, fueron respondidas por el público con el clásico aliento de “¡Olé, olé, olé, León, León!”.