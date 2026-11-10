Luquitas Rodríguez y una inolvidable presentación ante el papa León XIV: "Algo profundo late en el arte"

El streamer y conductor dio un discurso frente al Sumo Pontífice para presentar a un grupo de artistas durante la Vigilia de Los Jóvenes.

El streamer y conductor Luquitas Rodríguez se presentó ante Leon XIV durante la Vigilia de Los Jóvenes en Palermo. Allí presentó a un grupo de artistas que realizaron una presentación especial frente al Sumo Pontífice.

Rodríguez introdujo a los artistas con un sentido discurso sobre la naturaleza del arte . "Algo profundo late en el arte. Cuando contemplamos un cuadro, escuchamos música, leemos un poema o miramos una película algo sucede. Aparece un asombro esencial", empezó.

"(El arte) nos saca de nosotros mismos. O mejor dicho nos lleva a lo profundo de nosotros. Nos revela nuestro 'sí mismo'. El arte nos hace mejores, nos hace más humanos, nos hace más divinos", siguió el streamer. "El arte y lo sagrado: nuestro país conoce bien ese lazo", dijo.

A partir de ese punto, Rodríguez orientó su discurso a "nuestro poema fundacional, que narra la historia del gaucho Martín Fierro. Un hombre de periferia, de guitarra y lealtades. Vienen a mi memoria, las busquedas borgianas de la palabra una que diga a todas las palabras y a todas las cosas. Pienso en el viaje dantesco de nuestro Adán Buenosayres, cuya alma se debate entre ángeles y demonios frente a la iglesia San Bernardo", siguió el discurso.

"El arte y lo sagrado; lo sagrado de lo humano. Lo humano transfigurado: hecho verso; hecho color y línea; hecho imagen en movimiento", expresó.

"Sobre el final de su poema, José Hernández nos decía: 'que el fuego pa' calentar debe ir siempre por debajo'. El fuego está debajo. Lo sagrado está en lo profundo de lo humano. Ese es el viaje que queremos hacer.

"Le agradecemos Santo Padre por acompañarnos en ese camino, en ese viaje. Y hoy me toca presentarle a algunos de nuestros artistas jóvenes. Jóvenes que entre todos los jóvenes han decidido consagrar su vida a la transformación de lo humano mediante la belleza. Es con ellos con quienes vamos a encontrar ese fuego que está adentro de cada uno de nosotros. Que está en lo profundo. Que está debajo. Ese fuego que no es otra cosa que el Dios que habita en cada uno de nosotros y nos invita a hacer de nuestra vida una obra divina. Una obra divina", cerró.

Entre los artistas que se presentaron frente a Leon XIV se encontraban Nahuen Penisi, Milo J, Maggie Pullen y Valentino Merlo, entre otros.