"¡Alto anillito!": el comentario de un nene cordobés que hizo sonreír al papa León XIV y se viralizó

Un nene sorprendió al Pontífice durante el recibimiento en el aeropuerto de Córdoba con un comentario sobre su anillo que desató sonrisas y se viralizó en las redes sociales.

El comentario de un nene cordobés que hizo sonreír al papa León XIV y se viralizó

La llegada del papa León XIV a Córdoba dejó una de las escenas más simpáticas de la jornada. Durante el recibimiento en el aeropuerto, un chico se acercó a saludarlo, le pidió una bendición y sorprendió al Pontífice con un comentario espontáneo sobre el anillo que llevaba puesto.

El episodio ocurrió este martes en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella , minutos después de que el Papa descendiera del avión procedente de Buenos Aires. Allí, un grupo de chicos esperaba junto a la pista para darle la bienvenida.

En medio de los saludos, uno de los pequeños tuvo la oportunidad de acercarse a León XIV y le hizo un pedido especial: “Bendecime a mí y a mi familia” , le dijo mientras le sostenía la mano.

Pero el encuentro tuvo un momento inesperado cuando el nene reparó en el anillo que llevaba el Pontífice. Sin perder la naturalidad, lanzó una expresión muy cordobesa que provocó sonrisas entre los presentes: “¡Alto anillito, eh!”.

La ocurrencia generó una sonrisa inmediata del Papa y risas entre quienes presenciaban el intercambio. Las cámaras de la transmisión oficial del Vaticano registraron la escena, que poco después comenzó a circular en las redes sociales.

El chico completó su saludo con una despedida igual de espontánea: “¡Gracias, Papa, chau, Papa, lo queremos!”, antes de que León XIV continuara saludando a las personas que se habían acercado para recibirlo.

La frase del pequeño se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la visita papal a Córdoba. Una escena breve, marcada por el humor y la espontaneidad infantil, que mostró otra de las postales que dejó el encuentro del Pontífice con los cordobeses.

El papa se salió del protocolo en Córdoba

Apenas llegó al aeropuerto Ambrosio Taravella en Córdoba, el Papa León XIV se apartó de la alfombra roja y se acercó a los niños y fieles que se encontraban esperándolo. Un millón de personas se congregaron en el predio de la FadeA donde celebra su Santa Misa.

Después de recibir el saludo del gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el arzobispo Ángel Rossi, el Sumo Pontífice se salió del protocolo y recibió cartas, entregó rosarios y hasta se sacó selfies con los presentes.

El Papa también repartió los tradicionales rosarios de la Santa Sede y posó para una fotografía con dos alumnos. Incluso sorprendió al sacarse una selfie con los presentes.

Juntos a los estudiantes de nivel primario y secundario, también se encontraban presentes referentes de diversas organizaciones de discapacidad. Algunos de ellos se tomaron el momento de posar junto al papa y así tener una foto en esta visita inédita a Córdoba.

Quiénes eran los niños y adolescentes que lo recibieron

Los menores son estudiantes de nivel primario y secundario de escuelas de las Alta Cumbres y de la ciudad. Entre los establecimientos convocados se encuentra la escuela Ceferino Namuncurá, ubicada a 2.400 metros sobre el nivel del mar, en las Altas Cumbres, y la escuela Nuestra Señora del Valle, situada en las Sierras Grandes, en la zona de Los Gigantes, a 1.800 metros de altura.

Respecto a los representantes de las organizaciones de discapacidad, la delegación está integrada por miembros de las fundaciones Pique Libre, Superadaptados, Iram, Pequeña Obra Divina Providencia Cottolengo Don Orione, Beatriz Ramseyer y Korper Psicomotricidad, además del Centro Integral de Desarrollo Humano Asociación Civil.

La música tuvo un lugar destacado durante la llegada, que estuvo a cargo del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli, que interpretó un repertorio de obras sacras especialmente preparado para la ocasión.