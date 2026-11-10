Video: León XIV saludó a una multitud desde el balcón del Arzobispado de Córdoba

Tras una misa ante casi un millón de personas en FAdeA, el pontífice recorrió la ciudad en papamóvil y se dirigió a la multitud congregada en Hipólito Irigoyen.

León XIV cerró su paso por Córdoba con una imagen que quedará en la memoria de la ciudad. Después de celebrar misa ante casi un millón de personas en la Fábrica Argentina de Aviones ( FAdeA ), el pontífice subió al papamóvil y recorrió las calles de la capital provincial hasta llegar al Arzobispado, en la avenida Hipólito Irigoyen.

Desde el balcón, con miles de fieles congregados abajo, levantó la mano y dijo: "Dios bendiga a toda Córdoba" .

El recorrido comenzó en la Jefatura de Policía, donde el Papa cambió al vehículo descubierto. Avanzó por la avenida Colón y dobló sobre la avenida General Paz hasta llegar al Arzobispado, con una multitud desbordando las veredas a lo largo de todo el trayecto. Muchos de los presentes habían acampado desde la noche anterior para garantizarse un lugar.

"Unidos podemos lograr todo"

Desde el balcón, León XIV pronunció un breve mensaje cargado de emoción. "Un saludo a todos en este día de fiesta", abrió. Luego miró la marea de gente y agregó: "Miren cuántos han venido a las calles. Hay que dar gracias a Dios".

Agradeció el recibimiento —"Gracias por acogerme"— y destacó el entusiasmo de los jóvenes y el don de la fe. Cerró con una frase que sintetizó el tono del día: "Cuando estamos unidos podemos lograr todo".

La misa en FAdeA, que reunió a casi un millón de fieles, fue el acto central de la jornada cordobesa. El operativo de seguridad incluyó 11.500 efectivos policiales, 750 bomberos y 470 miembros del ETAC.

Tras el saludo desde el balcón, el Papa se trasladó a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción para un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales, antes de regresar a Buenos Aires a las 18:10 para participar en la vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.