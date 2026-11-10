Leon XIV: los empresarios argentinos se ponen rápidamente a tono con el mensaje del pontífice

Las entidades destacaron la importancia de la misión de dar empleo y de la inversión. Tambien coincidieron en destacar la figura del empresario Enrique Shaw, quien en breve será declarado beato.

El Papa Leon XIV en en encuentro que mantivo en Buenos Aires con representantes del mundo del trabajo.

Los empresarios argentinos se pusieron rápidamente en sintonía con el discurso del Papa León XIV al manifestar públicamente su respaldo a algunas de las ideas centrales de sus homilías, como es el caso de la defensa del empleo de calidad y el llamado al diálogo y la unidad.

Dirigentes de las principales entidades han destacado además las menciones a Enrique Shaw, quien está en camino para ser declarado beato por la Iglesia Católica. Se ría el primer empresario en la historia en lo que se conoce como "en camino a los altares".

En rigor, las palabras del sumo pontífice hace referencia a la Doctrina Social, que no constituye un programa económico de la Iglesia, s ino una orientación moral sobre los principios que deberían regir en la organización de la economía. Y es por eso que se pueden prestar también a interpretación.

En ese sentido, las autoridades del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) reafirmaron su compromiso indeclinable con la generación de empleo formal y la inversión, tras participar en el encuentro del papa León XIV con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Enrique Shaw, director de la vidriera RIgolleau, sería declarado beato en 2027

Desde la entidad empresaria destacaron que el mensaje papal representa "una convocatoria fundamental para renovar el esfuerzo conjunto hacia el desarrollo sostenible y la búsqueda de consensos nacionales". En esa línea, resaltaron la visión del sumo pontífice sobre el trabajo como "principio rector de la dignidad humana, enfatizando la responsabilidad central que posee el sector privado en la creación de oportunidades laborales genuinas, especialmente destinadas a los sectores con mayores dificultades de inserción".

Asimismo, IDEA valoró el reconocimiento otorgado a la figura del empresario Enrique Shaw como un "modelo inspirador de solidaridad y construcción del bien común", y ratificó la necesidad de adoptar una perspectiva de largo plazo en cada decisión institucional y económica para garantizar un futuro próspero a las próximas generaciones.

El mensaje de la Unión Industrial Argentina

Por su parte, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) destacan que sus principales dirigentes participaron de la celebración encabezada por el Santo Padre en la Universidad Católica Argentina, en el marco de su visita a nuestro país. "Fue una oportunidad para compartir un espacio de encuentro y reflexión en torno a los valores que nos unen como sociedad: la dignidad de las personas, la solidaridad, el diálogo y el valor del trabajo como motor de desarrollo e integración", indicó la UIA.

En representación de la UIA participaron Rodrigo Pérez Graziano, Modesto Magadán y Martín Cabrales, vicepresidentes; Eduardo Nougués, secretario; Silvio Zurzolo, tesorero; Diego Leal, protesorero segundo; Alejandro Gentile, vocal; Juan José Etala, presidente del Departamento de Política Social; María Furtado, presidenta de UIA Joven; Irini Wentinck, presidenta de la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión; Eugenia Ctibor, integrante suplente de la Junta Directiva; y María Laura Bermúdez, directora ejecutiva.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una Argentina con más oportunidades, donde el desarrollo esté siempre al servicio de las personas", indicó la central fabril.

El Grupo de los Seis

El Grupo de los Seis está integrado por la Cámara de la Construcción (CAC), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Confederaciones Rurales (CRA) y la UIA. En forma conjunta estas cámaras indicaron:

"La empresa, además de ser una organización que produce bienes y servicios, es principalmente una una comunidad en la que se encuentran empresarios, trabajadores, proveedores, clientes y sus familias. No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa. Nuestra tarea es invertir, innovar, producir, competir con reglas limpias y crear empleo formal. El trabajo no es únicamente un ingreso: es dignidad, aprendizaje, integración y un camino para que cada persona construya libremente su proyecto de vida. Tenemos una responsabilidad especial con quienes hoy tienen menos oportunidades y con los jóvenes. Queremos una Argentina donde la educación vuelva a abrir puertas, donde el esfuerzo tenga recompensa y donde nadie quede definitivamente al margen"