Murió Héctor Aguer, el conservador arzobispo emérito de La Plata

A los 83 años murió monseñor Héctor Rubén Aguer , el ex arzobispo de La Plata y una de las figuras de mayor exposición pública de la Iglesia argentina. Su fallecimiento se produjo en medio de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

Con más de 50 años de trayectoria sacerdotal, Aguer tuvo un papel destacado en los debates religiosos, sociales y políticos de las últimas décadas.

La muerte del religioso fue anunciada por el Arzobispado de La Plata. A lo largo de su trayectoria, se convirtió en uno de los principales críticos de los planes oficiales de salud sexual y reproductiva y en una voz de posiciones extremas dentro de la doctrina de la Iglesia.

Quién era Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata

Frontal, polemista e identificado con la encendida defensa de los valores cristianos tradicionales y la moral católica, se erigió en vocero de posiciones extremas de la Iglesia en debates de alta intensidad, como los planes de salud sexual y reproductiva, los contenidos educativos, el papel del Estado y el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad religiosa. Actuó con particular firmeza en cuestiones de doctrina, incluso dentro de la propia Iglesia, en un período de cambios acelerados en la sociedad.

Nacido en Buenos Aires el 24 de mayo de 1943 y retirado de la misión pastoral activa, monseñor Aguer residió en los últimos años en el Hogar Sacerdotal de la calle Condarco 581, en el barrio de Flores.

De sólida formación cultural y experto en temas de filosofía y teología moral, fue arzobispo de La Plata durante veinte años, entre 1998 y 2018; presidió la Comisión de Educación en el Episcopado e integró el Consejo Pontificio para la Cultura, entre otros organismos del Vaticano. Además, era miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, donde ocupaba el sitial de honor de Ángel Gallardo.

Aguer mantuvo históricamente línea directa con el Vaticano, en los años previos a la llegada del papa Francisco, y a fines de los años 90 su decisión de presentarse como fiador del banquero Francisco Javier Trusso lo vinculó con los escándalos financieros del Banco de Crédito Provincial (BCP), que provocaron un fraude por 250 millones de dólares, aunque el obispo no tenía participación en el manejo de la institución bancaria. La “fianza personal” comprendía el compromiso del arzobispo de La Plata de constituirse en garante de que Trusso no eludiría las citaciones de la Justicia.

Sus intervenciones directas generaron fuertes polémicas y lo enfrentaron con sectores políticos y sociales, especialmente por sus críticas a prácticas y concepciones que denunciaba como reñidas con la moral cristiana.

Fue un firme defensor del modelo de la familia cristiana y apuntó varias veces contra la homosexualidad, el matrimonio igualitario y el aborto. Durante su gestión como arzobispo prohibió que en las escuelas católicas de La Plata se recurra como fuente de inspiración -“en un área tan delicada como la educación”- a la “teoría de género” y a los textos que la sostienen.

En agosto de 2016, por ejemplo, denunció la existencia de “una cultura fornicaria que banaliza la unión entre el hombre y la mujer” y definió la masturbación como “un acto animaloide”. Y, lejos de acallar la polémica, añadió: “No estoy en contra del petting. Si alguien quiere toquetearse que lo haga, pero no en la puerta de la Catedral”.

Tal vez con menor impacto, también fue directo para condenar, ante distintos gobiernos, el avance de la deuda externa en el país y las sucesivas crisis de desempleo.

Había nacido en el barrio de Mataderos y era sobrino del poeta y compositor Constante José Aguer, autor de la letra de la popular canción “Kilómetro 11”, emblema del chamamé. Estudió la primaria y el secundario en escuelas estatales –su madre lo anotó en Catecismo, a los siete años, en la parroquia San Francisco Solano-, y en su adolescencia comenzó a militar en la Acción Católica. Más adelante conoció al padre Julio Meinville y asistió, con otros jóvenes, a cursos de formación como el de la lectura de la Suma Teológica, de Santo Tomás de Aquino, en la Casa de Ejercicios Espirituales de la calle Independencia. Ya en el Seminario Metropolitano de Villa Devoto, uno de sus formadores fue monseñor Eduardo Briancesco, que dictaba historia de la filosofía medieval y lo incorporó luego como colaborador en su cátedra.

Aguer entró al seminario en 1964, cuando la Iglesia comenzaba a transitar el período posconciliar, la etapa de renovación a la que animó el papa Juan XXIII y que continuó Pablo VI. Ordenado sacerdote en noviembre de 1972, siempre reivindicó la trascendencia de la misión sacerdotal y la dependencia directa de cada obispo con el Papa, por encima de las estructuras y cuerpos colegiados. En esa mirada se comprenden las diferencias que mantuvo en distintos momentos con sus compañeros del Episcopado, aunque en lo personal conservaba buenas relaciones.

Consideraba que el aggiornamiento de los modos pastorales a los desafíos que planteaba el mundo moderno se predicaba con una insistencia desmedida dentro de la propia Iglesia, mientras él orientaba el rumbo de su ministerio sacerdotal hacia la revalorización de la doctrina y la tradición.

Tras su ordenación sacerdotal, fue destinado como vicario a la parroquia Inmaculada Concepción, de Belgrano –conocida como La Redonda-, y luego a la iglesia San Pedro González Telmo, en San Telmo. En 1978, el entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Juan Carlos Aramburu le negó la posibilidad de continuar su formación en Friburgo, Suiza, y pasó luego 14 años en la diócesis de San Miguel, por pedido del obispo, Horacio Alberto Bózzoli, mientras mantenía sus clases de Teología Moral en la Facultad de Teología. Además,como investigador del Conicet profundizó sus estudios sobre doctrinas medievales.

Su permanencia en San Miguel, donde conducía el seminario local, coincidió con los años en que el padre Jorge Bergoglio era rector del Colegio Máximo, el seminario de los jesuitas que se encuentra en San Miguel. En 1992, ambos fueron designados obispos auxiliares de Buenos Aires, donde colaboraron con el cardenal Antonio Quarracino, quien le asignó a Aguer la Vicaría de Belgrano y le confió al obispo jesuita la zona de Flores. Por delegación de Quarracino, en 1996 presidió un Tedéum en la Catedral porteña por el aniversario patrio y, ante el presidente Carlos Menem, en medio de una fuerte crisis social, llamó a evitar que la patria se convirtiera en “una factoría”. Al año siguiente, Quarracino gestionó ante Juan Pablo II el nombramiento de Bergoglio como arzobispo coadjutor de Buenos Aires, lo que lo convirtió en su sucesor.

Aguer fue promovido después a arzobispo de La Plata, donde sucedió a monseñor Carlos Galán y permaneció más de veinte años, hasta que el papa Francisco le aceptó la renuncia presentada a los 75 años, al llegar en mayo de 2018 al límite de edad previsto en las normas canónicas. Los aspectos más salientes de su vida y su pensamiento fueron reseñados ese mismo año por los periodistas Pablo Morosi y Andres Lavaselli en el libro “El último cruzado. Monseñor Aguer. Intimidades e intrigas de la Iglesia argentina”, publicado por Planeta.

Como arzobispo de La Plata y titular de la Comisión de Educación del Episcopado, denunció varias veces al kirchnerismo por el “adoctrinamiento ideológico” en las escuelas, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde se encontraba su jurisdicción pastoral. Defendió, además, el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y profesionales de la salud que se opusieran a cumplir protocolos de salud que favorecían el aborto.

Autor de varios libros de espiritualidad y teología moral, le reservaba un lugar de importancia a los contenidos de los medios de comunicación. En tal sentido, durante varios años fue columnista del ciclo “Claves para un mundo mejor”, conducido por el periodista Tito Garabal, y publicaba con frecuencia artículos en el diario El Día, de La Plata.