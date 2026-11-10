Volvía de buscar a su nieta del boliche y la apuñalaron cuando intentó defenderla de un ataque en la calle

La joven quedó internada con cortes en la cabeza, una mano y un brazo. Qué se sabe del brutal ataque en plena madrugada.

La joven estaba sentada en este banco cuando la encontró la Policía, antes de su traslado al hospital.

Una mujer intentó proteger a su nieta durante un ataque a cuchillazos y recibió un corte en la rodilla. Las dos quedaron heridas en una esquin . La joven sufrió varios cortes y perdió mucha sangre antes de recibir asistencia.

Las víctimas señalaron a dos mujeres y un hombre como presuntos atacantes, y todos se fueron antes de que llegaran los policías. El personal de una ambulancia municipal atendió a la abuela y a su nieta en la calle y las trasladó al hospital.

Todo ocurrió durante la madrugada del lunes 9 de noviembre en Santiago del Estero.

Fuentes policiales indicaron que las dos víctimas estaban a bordo de una moto. Según esa reconstrucción, los sospechosos les cerraron el paso, la conductora perdió el control y ambas cayeron al asfalto. Los medios dijeron que la abuela era quien manejaba y volvía de buscar a su nieta en un boliche.

El hospital zonal recibió a las dos mujeres. La joven quedó internada en observación tras recibir doce puntos de sutura. (Foto: Diario Panorama).

Asimismo, medios locales dio a conocer otra secuencia a partir del relato de las víctimas: las dos iban a pie cuando las sorprendieron por detrás y las empujaron. Las dos reconstrucciones coinciden en que el ataque con arma blanca ocurrió una vez que estaban en el suelo.

La fiscal Alejandra Sobrero ordenó que la Policía buscara a las tres personas denunciadas y las aprehendiera en la vía pública, según publicó Nuevo Diario. Hasta la mañana del martes, no se informaron detenciones. La Justicia investiga si la agresión estuvo relacionada con peleas previas entre las familias.

Doce puntos de sutura y una internación

Cuando llegaron los policías, encontraron a la joven sentada en un banco de la avenida, con una pérdida de sangre que obligó a trasladarla de urgencia. La primera intervención estuvo a cargo de la Comisaría 41. En el procedimiento también participaron las divisiones de Prevención y Criminalística.

En la guardia, la joven recibió cinco puntos en el cuero cabelludo, otros cinco en la mano izquierda y dos en el antebrazo derecho. El médico la dejó internada en observación. También se informó que tenía un corte en el mentón.

A su abuela le hicieron seis puntos en la rodilla derecha. La mujer también presentaba raspones y otras lesiones superficiales. El informe policial que publicó El Liberal indicó que recibió el alta médica después de la atención en la guardia.

Las cámaras y la búsqueda de los sospechosos

Sobrero dispuso que Criminalística trabajara en el lugar del ataque y ordenó el secuestro de las prendas con sangre. También pidió revisar las cámaras de seguridad del sector. Entre las medidas de la causa figuran análisis toxicológicos.

La fiscal Alejandra Sobrero ordenó revisar las cámaras y secuestrar las prendas ensangrentadas. (Foto: El Liberal).

El relevamiento puede aportar imágenes del momento en que interceptaron a las mujeres y del recorrido de los sospechosos después de la agresión. La investigación también debe precisar qué arma se usó y si hubo un intercambio previo entre las partes.

Los primeros informes mencionan enfrentamientos previos entre las familias. El conflicto involucraría a la madre de la joven y existirían una denuncia anterior y una restricción de acercamiento. El diario indicó que la medida se habría incumplido. Por oto lado, se informó que los investigadores evalúan si el ataque fue premeditado.