Visitó el pueblo más aislado de Argentina y el camino lo obligó a entrar a Bolivia

Aarón Calles llegó a Los Toldos, en las Yungas salteñas, tras cruzar dos veces el Bermejo. La ruta por territorio argentino se abrió en plena pandemia.

Los Toldos, en las Yungas salteñas, visto desde el sendero del Mirador de la Cruz. (Foto: Marcela Jagla / Wikiloc).

El viaje de Aarón Calles empezó y terminó en Salta. En el medio, el youtuber recorrió casi cien kilómetros por Bolivia y cruzó dos veces el río Bermejo . Su destino era Los Toldos , un pueblo entre los cerros de las Yungas que quería conocer desde hacía años.

La localidad está a unos 1.600 metros de altura, en el departamento Santa Victoria . Una vez allí, Calles pasó por la plaza principal y la iglesia. También conversó con comerciantes y vecinos sobre lo que significa vivir junto a la frontera.

El camino por Bolivia es el más usado para llegar al pueblo, según el viajero. Por ese mismo itinerario circulan transportes que llevan mercadería a Los Toldos. La conexión por territorio argentino pasa por Santa Victoria Oeste y atraviesa tramos de montaña que se complican con las lluvias .

Los dos cruces sobre el Bermejo

Desde Orán, el acceso sigue la Ruta Nacional 50 hasta Aguas Blancas. Allí se hacen los trámites migratorios y aduaneros antes de cruzar a Bermejo, en Bolivia. Parques Nacionales calcula unos 95 kilómetros desde ese paso hasta el desvío a Los Toldos, por la ruta asfaltada que sigue hacia Tarija.

El regreso se hace por el paso El Condado, frente a La Mamora. Desde el puente sobre el Bermejo quedan 18 kilómetros por la Ruta Provincial 19 hasta el pueblo. A fines de octubre, Salta informó que estaba montando un tramo adicional de 42 metros para reducir los cortes del acceso cuando crece el río.

La frontera se definió en un tratado de límites que los dos países firmaron en 1925 y que entró en vigor en 1938. Los Toldos quedó dentro del territorio argentino tras ese acuerdo. Durante décadas, la conexión vehicular con el resto de Salta siguió por caminos bolivianos.

El camino de montaña que se abrió en 2020

Una combi cruza el Bermejo entre La Mamora, en Bolivia, y El Condado, en Salta. (Foto: Municipio de Los Toldos).

Las restricciones fronterizas durante la pandemia complicaron el abastecimiento del pueblo. Vialidad de Salta abrió los dos kilómetros que faltaban para completar la traza de montaña. El 9 de julio de 2020, la provincia inauguró la conexión de 76 kilómetros entre Santa Victoria Oeste y Los Toldos por la Ruta Provincial 7.

El camino cruza arroyos y tiene sectores angostos. Con las lluvias, el barro y los derrumbes pueden bloquear la circulación. Calles describió esa opción como un trayecto para camionetas 4x4. En octubre de 2026, la provincia informó que ya construyó cuatro puentes sobre esa ruta y que seguía con los trabajos de ripio.

Qué encontró Calles al llegar a Los Toldos

Las curvas de la ruta provincial 7, el camino de 76 kilómetros que une Los Toldos con Santa Victoria Oeste. (Foto: El Tribuno).

En los negocios del pueblo encontró alimentos y bebidas traídos de Tarija. Volvió a probar Karpil, una bebida que conocía de otro viaje a Bolivia. Después salió en bicicleta con amigos de Los Toldos hasta la cascada Dardo Ramírez, conocida también como la del Vallecito.

La visita incluyó la Reserva Nacional El Nogalar, a 1,5 kilómetros del pueblo. El área protege 3.275 hectáreas de Yungas, con bosques de nogales y pastizales de neblina. Entre las especies que viven allí están el yaguareté y la taruca.

Desde Los Toldos, la Ruta Provincial 19 sigue unos 26 kilómetros hasta El Lipeo, donde empieza el Parque Nacional Baritú. Ese tramo es de ripio y las lluvias del verano pueden dificultar el tránsito.