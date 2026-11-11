Papa León XIV en la cárcel de Devoto: cómo la Iglesia eligió a los presos que dieron su fuerte testimonio

Alrededor de 75 internos fueron parte del encuentro con el Sumo Pontífice. Cómo fue la selección de quienes le hablaron al Papa.

La cárcel de Devoto era un lugar que ha sido elegido por Jorge Bergoglio, antes de convertirse en el Papa Francisco.

La última jornada de la visita del Papa León XIV en el país comenzó a las 8 de la mañana con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aire s, en el barrio de Villa Devoto. En su visita reflexionó la posibilidad de que "otra vida es posible" y escuchó el testimonio de internos.

La cárcel de Devoto es un lugar que ha sido elegido por Jorge Bergoglio, antes de convertirse en el Papa Francisco, para celebrar los Jueves Santo y realizar el lavado de pies a las personas privadas de su libertad.

"Reconocer el rostro del Señor en las periferias más olvidadas de la sociedad, es un desafío constante para la Iglesia", dijo el arzobispo García Cuerva al Sumo Pontífice.

Luego, León XIV escuchó atentamente el testimonio de dos detenidos y un expreso, donde hicieron hincapié en lo que significó la llegada de Dios en su vida en el penal. Fueron Cristian, Maximiliano y Reynaldo los seleccionados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), referentes de la Pastoral Carcelaria y la Procuración Penitenciaria de la Nación.

Para la selección de estas tres personas tuvieron en cuenta criterios como su comportamiento y su participación en actividades de formación. El requisito clave fue la conducta de ellos, que no cuenten con sanciones disciplinarias recientes ni antecedentes de conflictos graves de convivencia.

Los requisitos claves que debían cumplir los presos que participaron del encuentro con León XIV

Asimismo, también se consideró que estuvieran en etapas avanzadas del régimen de progresividad de la pena, que contempla distintos niveles de adaptación a las normas y tratamientos de la cárcel.

La segunda variable fue la participación en propuestas educativas y laborales. Por eso, entre los perfiles incluidos figuran estudiantes del Centro Universitario Devoto (CUD), espacio en el que la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrolla actividades académicas para personas privadas de libertad.

También se alcanzó a aquellos internos que trabajan en cooperativas textiles y talleres de capacitación en oficios. El criterio apuntó a quienes sostuvieron actividades de formación y trabajo durante su encierro.

"Siempre hay una salida y Dios escucha"

Cristian, de 29 años, fue el primero de los internos en compartir su testimonio ante el Papa. Contó que está detenido desde 2025 y que quería compartir "cómo Jesús le transformó la vida".

"Durante el tiempo en que estuve en situación de calle, el consumo de drogas y alcohol me empujaban a cometer delitos para sostener mi adicción. Todo ello terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren. Perdí mi trabajo, lo perdí todo. Al momento de mi detención, durante las noches, no lograba dormir. La cabeza no me paraba, recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo. Ya en el penal me acerqué a la capilla", comenzó su relato.

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"Hoy le pido perdón a dios por mis faltas y por los malos momentos que hice pasar a quienes me aman. También pido perdón a todos los que de algún modo lastimé, los pongo en mano de dios para que sane sus corazones de cualquier herida que haya causado", comentó al Sumo Pontífice.

"Siempre hay una salida, y Dios escucha. Tengan fe y pongan de su voluntad, porque se puede salir adelante", concluyó.

"Me reecontré con mi verdadera escencia y con Jesús"

Maximiliano, de 32 años, fue el segundo de los internos en hablar ante el Sumo Pontífice: "Durante muchos años, lo cotidiano en mi vida fueron las drogas y el alcohol. Vivía de noche, pasando días enteros sin dormir. Me alejé de mi familia y hoy me arrepiento profundamente de haberme distanciado y de haber perdido un tiempo con mis hijas, que ya no vuelve".

"Ya en el penal comencé a asistir a la capilla. All me reencontré con mi verdadera esencia y con Jesús", comentó.

"Jesús nuestro Señor y amigo me propuso una nueva oportunidad, una nueva vida"

Por último fue el turno de Reinaldo Chiconi, de 44 años, un expreso que contó su encuentro con Dios en la capilla del penal.

"Hoy vengo a compartir mi testimonio con un corazón alegre, si bien alguna vez mi vida estuvo detenida en este lugar, este fue el escenario donde Jesús nuestro Señor y amigo me propuso una nueva oportunidad, una nueva vida", expresó.

“Para los que se preguntan cómo puede decir que Jesús lo abrazó, sucedió en esta capilla, en este penal, llegó por medio de la pastoral carcelaria, a cargo de los padres Matías y Pablo y junto a todos sus voluntarios de todas las edades que se acercaban semana a semana para acompañarnos demostrando que Cristo nos elegía para expresarnos su amor”, contó.

"Una nueva vida es posible, más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, él nos ama y nos espera siempre con sus brazos abiertos para abrazarlos",sumó.