El mayor problema en la convivencia de Mica Viciconte con Fabián Cubero

Mica Viciconte volvió a compartir detalles de su vida cotidiana con Fabián Cubero y sorprendió con una confesión sobre la convivencia. En la previa del estreno de MasterChef Celebrity , que comenzó el lunes, la influencer participó del streaming de Telefe y protagonizó un divertido intercambio en el que dejó al descubierto una característica que comparte con su pareja.

Lejos de tratarse de una discusión por cuestiones domésticas o familiares, la marplatense reconoció que existe una actividad que puede transformar cualquier encuentro en una verdadera competencia. Según explicó, ninguno de los dos está dispuesto a aceptar fácilmente una derrota.

Durante la charla, Viciconte contó que los juegos de mesa suelen convertirse en un problema cuando decide compartirlos con el exfutbolista. El espíritu competitivo de ambos hace que las partidas se extiendan durante horas y que las reglas no siempre se respeten: "Me pasa en mi casa: juego con Fabi y la verdad no se puede jugar porque los dos hacemos mucha trampa porque ninguno quiere perder y están las cámaras", dijo sin vueltas la marplatense.

Lejos de señalar únicamente a Cubero, la influencer reconoció que los dos tienen una personalidad similar cuando se trata de ganar: "Somos los dos fatales", admitió al describir cómo se comportan durante las partidas.

Qué pasa cuando juegan con amigos y por qué terminan discutiendo

La situación tampoco mejora cuando comparten esos momentos con otras personas. Según relató Mica, la rivalidad entre ambos puede afectar incluso los encuentros sociales, al punto de que muchas veces prefieren abandonar los juegos para evitar conflictos: "Cuando nos juntamos con amigos terminamos no jugando porque se pudre todo, se pelean, es como muy difícil", dijo entre risas.

Además, describió cómo se desarrolla esa dinámica cuando ninguno quiere dar el brazo a torcer y las ganas de revancha terminan prolongando las partidas hasta la madrugada: "Él tiene un chip y yo también y estamos hasta las cinco de la mañana y es una revancha más, una revancha más... Se pica porque el que él me picantea y yo me re caliento y también lo picanteó", cerró Mica Viciconte sobre esa dinámica con Fabián Cubero a la hora de jugar los juegos de mesa.

La observación de Cachete Sierra sobre el exfutbolista

La anécdota generó comentarios entre los integrantes del streaming y fue Cachete Sierra quien aportó una explicación sobre la personalidad competitiva de Cubero: "Toda la vida compitió", marcó el conductor al hacer referencia al pasado de Poroto como futbolista profesional. De esta manera, Mica dejó ver un costado divertido de su relación con Cubero y contó cómo una actividad que debería ser recreativa puede convertirse en una disputa interminable cuando los dos tienen el mismo objetivo: ganar.