La hija de Mariana Nannis cargó con todo contra el look de Mica en un streaming. El fuerte intercambio por sus looks que terminó en risas.

"Parecés un trapito": Charlotte Caniggia criticó a Mica Viciconte en vivo y fue lapidaria

Charlotte Caniggia y Mica Viciconte se cruzaron durante un streaming con frases directas sobre el vestimenta que mostraron cada una de ellas. Quien inició este intercambio de análisis fuerte fue la hija de Mariana Nannis, aunque fue todo en el marco de la risa y la complicidad entre ambas.

Mirando rápido hacia su costado, la exparticipante de Gran Hermano cuestionó con dureza la decisión de un detalle particular: “Esa gorra no le queda bien, parece un trapito”, apuntó sin guardarse nada.

No apretó el freno y siguió cuestionando: “Así no podés venir nena, es raro ese marrón. Te levantaste y viniste para acá, ¿no?”, dijo y agregó: “No te pusiste una mierd...”.

Mica Viciconte

La filosa respuesta de Viciconte

Ante eso, Mica respondió con un análisis de su look: “No sé si el streaming es para venir tan arriba”. Sin embargo, no fue motivo para que hacerla retroceder a Charlotte: “Hay que ponerse lo mejor”, soltó.

Durante otro momento, la hija del exjugador bromeó: “Ella no gasta en ropa, pero gasta en cosas de la casa... un hotel tiene en la casa”, comentó mica.

“Claro, es un hotel, pero bueno, tengo problemas con la vestimenta. Estoy buscando una asesora de imagen que me quiera vestir linda”, afirmó Viciconte.