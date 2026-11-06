Latin GRAMMY 2026: quiénes son los artistas argentinos que actuarán en la gran gala

Bizarrap y Nathy Peluso serán parte de los shows de los Latin GRAMMY 2026, que se celebrarán el 12 de noviembre en Las Vegas.

La cuenta regresiva para una de las noches más importantes de la música latina ya comenzó y la expectativa crece entre los fanáticos. A pocos días de la ceremonia, la Academia Latina de la Grabación confirmó nuevos detalles sobre los Latin Gammy que reunirá a grandes figuras de la industria musical internacional.

El evento tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, y contará con presentaciones de destacados artistas de diferentes géneros y países . Entre los nombres anunciados, habrá una importante presencia argentina.

Este jueves 5 de noviembre, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer una nueva lista de músicos que subirán al escenario durante la 27ª Entrega Anual de los Latin GRAMMY. Entre los artistas confirmados se encuentran KAROL G, Bad Gyal, Baby Ranks, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Lil Supa, Luis Enrique y Ángel “Cucco” Peña.

Sin embargo, una de las noticias que más llamó la atención para el público argentino fue la confirmación de dos representantes nacionales que también tendrán su lugar en el espectáculo: Bizarrap y Nathy Peluso. De esta manera, ambos artistas se sumarán a una ceremonia que promete reunir a referentes de la música urbana, el pop, el rock y otros estilos que marcan el panorama musical actual.

Bizarrap y Nathy Peluso: los argentinos que estarán en los GRAMMY

La participación de Bizarrap y Nathy Peluso se suma al protagonismo que tendrá la música argentina en esta edición de los premios. Los dos artistas cuentan con una importante trayectoria internacional y lograron posicionar sus propuestas en distintos mercados.Además, la presencia de Bizarrap tendrá un atractivo especial para los seguidores de sus colaboraciones musicales, entre las que se destaca su Music Session junto a Daddy Yankee. Por su parte, Nathy Peluso continúa consolidando su carrera internacional, con una propuesta artística que combina diferentes géneros y estilos.

Todos los argentinos nominados a los Latin GRAMMY 2026

La ceremonia del 12 de noviembre también tendrá una destacada participación nacional entre sus nominados. El pasado 16 de septiembre, la Academia Latina de la Grabación había publicado la lista completa de candidatos para la 27ª edición. Entre los nombres artistas argentinos con mayor protagonismo aparecen Milo J y CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes competirán en la categoría Álbum del Año. Allí compartirán terna con artistas internacionales como Anitta, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Mon Laferte, Carín León, Rawayana y Rosalía.

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El rock y el pop nacional también tendrán representación con Fito Páez, Babasónicos, 1915, Dillom, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur y Usted Señalemelo. A la lista se suman Trueno, Nathy Peluso y Yami Safdie. En tanto, el tango tendrá entre sus representantes a Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla.

Bizarrap también figura entre los nominados por su colaboración con Daddy Yankee, mientras que Santiago Ruiz, conocido artísticamente como “Tatool”, y Federico Vindver forman parte de los representantes argentinos. Así, los Latin GRAMMY 2026 se preparan para una nueva edición con una fuerte presencia de músicos nacionales, tanto entre los candidatos como arriba del escenario.