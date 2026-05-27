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La Mañana Premios Gardel

Milo J es de oro y arrasó en los premios Gardel 2026

La ceremonia número 28 premió lo mejor de la industria musical y el cantante se llevó 12 estatuillas más el oro. Todos los ganadores.

Milo J se llevó todo en los Premios Gardel 2026 

Milo J se llevó todo en los Premios Gardel 2026 

Este martes el Teatro Coliseo fue testigo de una noche de premiación a lo mejor de la industria musical “Premios Gardel” con récord de estatuillas para el cantante Milo J que se alzó con 12 premios más el de oro por “La vida era más corta”. El artista tenía 18 nominaciones.

La edición 2026 de los Premios, organizada por CAPIF, volvió a reunir a las figuras más destacadas de la música argentina en una noche que combinó expectativa, shows en vivo y reconocimientos a la excelencia artística. La conducción del evento estuvo a cargo de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi.

En la presente edición, los Premios Gardel 2026 presentaron 53 categorías, reflejando la diversidad de géneros y propuestas que caracterizan a la música argentina. Entre los artistas con más nominaciones se encuentran Milo J, Nathy Peluso, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes compiten en las principales ternas.

El discurso de Milo J tras recibir el oro

El artista oriundo de Morón subió al escenario a recibir la estatuilla de oro y su discurso se volvió viral. “No puedo creer este reconocimiento. La p... madre, bolu...”, dijo apenas tomó el micrófono, antes de agradecer a su familia, sus músicos, técnicos y colaboradores. “Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida a mí y a un montón de personas”, dijo dedicándole unas palabras a su madre y mánager, Aldana: “Se la bancó”. Sobre el final de su discurso, resumió el significado personal de la noche con una frase que terminó de sellar su consagración: “Quiero que sepan que me salvaron la vida, de una u otra manera”.

Embed - Milo J posa con sus Trece Premios Gardel

Todos los ganadores de los Premios Gardel

Reconocimiento a la trayectoria

Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)

Álbum del Año (Gardel de oro)

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista Pop

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

Canción del Año

"Niño" – Milo J

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Mejor Álbum Urbano

166 (Deluxe) retirada – Milo J

Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf

Mejor Canción de Folklore

"Niño" – Milo J

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Malportada – Nathy Peluso

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante, Carca

Productor del año

Evlay

Mejor Videoclip Corto

“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril

Mejor Canción Pop Rock

“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Tango

“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas

Mejor Álbum Música Electrónica

Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros

Mejor Canción en Vivo

“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo, La Delio Valdez

Mejor Canción de Rock

“In the City”, Charly García & Sting

Mejor Álbum de Reggae/Ska

La Respuesta, Leonchalon

Mejor Canción de Pop

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

"Gil" – Milo J, Trueno

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA Orquesta de Tango – EMPA

Mejor Videoclip Largo

Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos - Divididos

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Mejor Colaboración

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

EUB Deluxe – Trueno

Mejor Álbum de Cuarteto

Que sed – Luck Ra

Mejor Álbum en Vivo

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Mejor Canción de Autor

"Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez

Mejor Nuevo Artista

Blair

Grabación del Año

"Niño" – Milo J

Mejor Álbum de Música Global

Latinaje – Cazzu

Mejor Colaboración Urbana

Gil Milo J, Trueno

Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)

Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Canción Urbana

"Olimpo" – Milo J

Mejor Álbum Pop Alternativo

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Conceptual

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Canción Tropical / Cumbia

"Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

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