Milo J es de oro y arrasó en los premios Gardel 2026

La ceremonia número 28 premió lo mejor de la industria musical y el cantante se llevó 12 estatuillas más el oro. Todos los ganadores.

Milo J se llevó todo en los Premios Gardel 2026

Este martes el Teatro Coliseo fue testigo de una noche de premiación a lo mejor de la industria musical “Premios Gardel” con récord de estatuillas para el cantante Milo J que se alzó con 12 premios más el de oro por “La vida era más corta”. El artista tenía 18 nominaciones.

La edición 2026 de los Premios, organizada por CAPIF , volvió a reunir a las figuras más destacadas de la música argentina en una noche que combinó expectativa, shows en vivo y reconocimientos a la excelencia artística. La conducción del evento estuvo a cargo de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi.

En la presente edición, los Premios Gardel 2026 presentaron 53 categorías , reflejando la diversidad de géneros y propuestas que caracterizan a la música argentina. Entre los artistas con más nominaciones se encuentran Milo J , Nathy Peluso , Cazzu , Lali , Babasónicos y Marilina Bertoldi , quienes compiten en las principales ternas.

El discurso de Milo J tras recibir el oro

El artista oriundo de Morón subió al escenario a recibir la estatuilla de oro y su discurso se volvió viral. “No puedo creer este reconocimiento. La p... madre, bolu...”, dijo apenas tomó el micrófono, antes de agradecer a su familia, sus músicos, técnicos y colaboradores. “Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida a mí y a un montón de personas”, dijo dedicándole unas palabras a su madre y mánager, Aldana: “Se la bancó”. Sobre el final de su discurso, resumió el significado personal de la noche con una frase que terminó de sellar su consagración: “Quiero que sepan que me salvaron la vida, de una u otra manera”.

Embed - Milo J posa con sus Trece Premios Gardel

Todos los ganadores de los Premios Gardel

Reconocimiento a la trayectoria

Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)

Álbum del Año (Gardel de oro)

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista Pop

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

Canción del Año

"Niño" – Milo J

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Mejor Álbum Urbano

166 (Deluxe) retirada – Milo J

Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf

Mejor Canción de Folklore

"Niño" – Milo J

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Malportada – Nathy Peluso

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante, Carca

Productor del año

Evlay

Mejor Videoclip Corto

“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril

Mejor Canción Pop Rock

“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Tango

“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas

Mejor Álbum Música Electrónica

Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros

Mejor Canción en Vivo

“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo, La Delio Valdez

Mejor Canción de Rock

“In the City”, Charly García & Sting

Mejor Álbum de Reggae/Ska

La Respuesta, Leonchalon

Mejor Canción de Pop

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

"Gil" – Milo J, Trueno

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA Orquesta de Tango – EMPA

Mejor Videoclip Largo

Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos - Divididos

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Mejor Colaboración

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

EUB Deluxe – Trueno

Mejor Álbum de Cuarteto

Que sed – Luck Ra

Mejor Álbum en Vivo

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Mejor Canción de Autor

"Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez

Mejor Nuevo Artista

Blair

Grabación del Año

"Niño" – Milo J

Mejor Álbum de Música Global

Latinaje – Cazzu

Mejor Colaboración Urbana

Gil Milo J, Trueno

Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)

Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Canción Urbana

"Olimpo" – Milo J

Mejor Álbum Pop Alternativo

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Conceptual

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Canción Tropical / Cumbia

"Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD