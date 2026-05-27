Milo J es de oro y arrasó en los premios Gardel 2026
La ceremonia número 28 premió lo mejor de la industria musical y el cantante se llevó 12 estatuillas más el oro. Todos los ganadores.
Este martes el Teatro Coliseo fue testigo de una noche de premiación a lo mejor de la industria musical “Premios Gardel” con récord de estatuillas para el cantante Milo J que se alzó con 12 premios más el de oro por “La vida era más corta”. El artista tenía 18 nominaciones.
La edición 2026 de los Premios, organizada por CAPIF, volvió a reunir a las figuras más destacadas de la música argentina en una noche que combinó expectativa, shows en vivo y reconocimientos a la excelencia artística. La conducción del evento estuvo a cargo de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi.
En la presente edición, los Premios Gardel 2026 presentaron 53 categorías, reflejando la diversidad de géneros y propuestas que caracterizan a la música argentina. Entre los artistas con más nominaciones se encuentran Milo J, Nathy Peluso, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes compiten en las principales ternas.
El discurso de Milo J tras recibir el oro
El artista oriundo de Morón subió al escenario a recibir la estatuilla de oro y su discurso se volvió viral. “No puedo creer este reconocimiento. La p... madre, bolu...”, dijo apenas tomó el micrófono, antes de agradecer a su familia, sus músicos, técnicos y colaboradores. “Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida a mí y a un montón de personas”, dijo dedicándole unas palabras a su madre y mánager, Aldana: “Se la bancó”. Sobre el final de su discurso, resumió el significado personal de la noche con una frase que terminó de sellar su consagración: “Quiero que sepan que me salvaron la vida, de una u otra manera”.
Todos los ganadores de los Premios Gardel
Reconocimiento a la trayectoria
Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)
Álbum del Año (Gardel de oro)
La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum Artista Pop
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
Canción del Año
"Niño" – Milo J
Mejor Álbum de Jazz
Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
Mejor Álbum Urbano
166 (Deluxe) retirada – Milo J
Mejor Álbum de Pop Rock
Polvo de estrellas – Turf
Mejor Canción de Folklore
"Niño" – Milo J
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Malportada – Nathy Peluso
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
Gracias a la Vida – Abel Pintos
Mejor Álbum Rock Alternativo
Exultante, Carca
Productor del año
Evlay
Mejor Videoclip Corto
“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril
Mejor Canción Pop Rock
“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción de Tango
“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).
Mejor Álbum Infantil
Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas
Mejor Álbum Música Electrónica
Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros
Mejor Canción en Vivo
“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
El Desvelo, La Delio Valdez
Mejor Canción de Rock
“In the City”, Charly García & Sting
Mejor Álbum de Reggae/Ska
La Respuesta, Leonchalon
Mejor Canción de Pop
"Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
"Gil" – Milo J, Trueno
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
EMPA Orquesta de Tango – EMPA
Mejor Videoclip Largo
Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
Mejor Álbum Grupo de Rock
Divididos - Divididos
Mejor Álbum Grupo Pop
Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
Mejor Álbum Artista de Rock
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Mejor Colaboración
"Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
EUB Deluxe – Trueno
Mejor Álbum de Cuarteto
Que sed – Luck Ra
Mejor Álbum en Vivo
Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
Mejor Canción de Autor
"Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez
Mejor Nuevo Artista
Blair
Grabación del Año
"Niño" – Milo J
Mejor Álbum de Música Global
Latinaje – Cazzu
Mejor Colaboración Urbana
Gil Milo J, Trueno
Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)
Querida Yo – Yami Safdie
Mejor Canción Urbana
"Olimpo" – Milo J
Mejor Álbum Pop Alternativo
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Conceptual
La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Canción Tropical / Cumbia
"Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
Te puede interesar...
Leé más
Laurita Fernández compartió cómo quedó después de recibir un pelotazo en la cara
El ácido comentario de Moria Casán sobre el físico del padre de Mauro Icardi
-
TAGS
- Premios Gardel
Noticias relacionadas