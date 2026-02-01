Ca7riel & Paco Amoroso ganaron el Grammy 2026 al Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

El dúo argentino fue distinguido por su disco PAPOTA en la ceremonia realizada en Los Ángeles. Al recibir el premio, dedicaron el reconocimiento a la Argentina y a Latinoamérica.

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso obtuvo el Premio Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por PAPOTA , durante la gala desarrollada en Los Ángeles . La distinción se entregó en la previa de la ceremonia central en el Crypto.com Arena .

Al recibir el galardón, Paco Amoroso agradeció a la Academia, a los votantes y a su equipo, y dedicó el premio a la región: “Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”, expresó. Ca7riel , por su parte, agradeció de forma breve ante el público presente.

La categoría fue una de las más competitivas de la edición 2026. PAPOTA se impuso a trabajos de Fito Páez , Aterciopelados , Bomba Estéreo (junto a Rawayana en el proyecto Astropical) y Los Wizzards , una terna que reflejó la diversidad del rock y la música alternativa latinoamericana.

catriel y paco

El reconocimiento en los Premios Grammy se suma a una racha de premios obtenidos por el dúo desde 2025. En noviembre pasado, PAPOTA ya había sido destacado en los Latin Grammy, con múltiples estatuillas en categorías musicales y audiovisuales, lo que marcó un punto de inflexión en su proyección internacional.

Uno de los hitos previos fue su participación en Tiny Desk de NPR, emitida en octubre de 2024. La sesión superó rápidamente los millones de visualizaciones y presentó versiones más despojadas, con arreglos acústicos y una puesta minimalista, que funcionó como carta de presentación ante una audiencia global.

Durante 2025, Ca7riel y Paco Amoroso sostuvieron una agenda internacional con presentaciones en festivales como Coachella, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock, Montreux Jazz Festival y distintas ediciones de Lollapalooza. Esa etapa consolidó una propuesta que combina rock, funk, pop y electrónica, con una identidad estética definida.