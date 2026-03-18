Benjamín Vicuña sorprendió a todos al revelar cómo es su relación con la China Suárez y Mauro Icardi

El actor charló acerca de cómo se lleva con la madre de sus hijos y su actual pareja.

La alegría de Benjamín Vicuña por presentar Solo Fanáticos, la nueva película que lo tiene como uno de sus protagonistas, desapareció por unos instantes cuando los periodistas le preguntaron por Mauro Icardi en relación a la crianza de sus hijos menores, los cuáles los tuvo con la China Suárez , actual pareja del futbolista.

“No tuve esa conversación”, afirmó cuando indagaron si en algún momento había charlado con el novio de la China Suárez respecto de los niños. Luego, Benjamín esbozó una sonrisa al bromear sobre si “ahora estoy de representante” frente a la posibilidad de que Icardi deje el Galatasaray de Turquía y pase a la Juventus de Italia, y que con él también se muden María Eugenia con Magnolia y Amancio.

Sin entrar en detalles, el chileno fue conciso con su ilusión: “Me gustaría que vuelva todo a su lugar”. La afirmación de Vicuña vino después de hacer un alegato sobre la importancia que tiene para él “la aceptación” de las situaciones de la vida que no se pueden modificar.

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Aunque en un principio aseguró que “no sabe”, de inmediato fue optimista en cuando a un diálogo cordial con Icardi: “Seguramente se va a dar como se ha dado en otras circunstancias”. “Por supuesto que hay comunicación con la China, porque es la mamá de mis hijos. Lo hemos dicho mil veces, hay una manera de intentar criar de la mejor forma y que estén los niños bien y todo”, cerró al respecto.

La llamativa colección de Benjamín Vicuña que mantuvo hasta los 20 años

El actor chileno Benjamín Vicuña volvió a ser noticia, pero esta vez no por un proyecto laboral ni ningún escándalo relacionado a la China Suárez o Pampita, sino por una revelación inesperada que hizo al aire en The Balls, el programa que conduce en la pantalla de El Trece.

Todo ocurrió durante la presentación de un nuevo grupo de participantes, integrado por cinco veterinarios de distintas especialidades. En medio de la charla, uno de ellos comentó que era anestesista y que había dormido a lobos marinos, lo que despertó la curiosidad del conductor.

Embed - La extrañísima afición que tuvo Benjamín Vicuña hasta "pasados los 20 años"

Vicuña quiso saber más sobre el tema y le preguntó al profesional cómo era el “cuero grueso” de esos animales. El veterinario le explicó que, en realidad, se trata más de una capa de grasa. “Cuero grueso tienen los hipopótamos, por ejemplo”, agregó. Ahí fue cuando el conductor no dudó en repreguntar: “¿Anestesiaste un hipopótamo alguna vez?”.

Pero lo que nadie esperaba era que la conversación derivara en una confesión personal del propio Vicuña. Entre risas, el actor sorprendió a todos al contar: “Yo coleccionaba hipopótamos cuando era chico. Tenía una fascinación. Llegué a tener cientos de hipopótamos. No hasta tan chico, en realidad como hasta los 20 años”.

La anécdota descolocó por completo a los presentes en el estudio, que no tardaron en bromear sobre la extraña colección y la pasión del conductor por estos animales.