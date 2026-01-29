La llamativa colección de Benjamín Vicuña que mantuvo hasta los 20 años

El conductor de The Balls sorprendió a todos con una insólita confesión al aire.

El actor chileno Benjamín Vicuña volvió a ser noticia, pero esta vez no por un proyecto laboral ni ningún escándalo relacionado a la China Suárez o Pampita , sino por una revelación inesperada que hizo al aire en The Balls, el programa que conduce en la pantalla de El Trece.

Todo ocurrió durante la presentación de un nuevo grupo de participantes, integrado por cinco veterinarios de distintas especialidades. En medio de la charla, uno de ellos comentó que era anestesista y que había dormido a lobos marinos, lo que despertó la curiosidad del conductor.

Vicuña quiso saber más sobre el tema y le preguntó al profesional cómo era el “cuero grueso” de esos animales. El veterinario le explicó que, en realidad, se trata más de una capa de grasa. “Cuero grueso tienen los hipopótamos, por ejemplo”, agregó. Ahí fue cuando el conductor no dudó en repreguntar: “¿Anestesiaste un hipopótamo alguna vez?”.

Embed - La extrañísima afición que tuvo Benjamín Vicuña hasta "pasados los 20 años"

Pero lo que nadie esperaba era que la conversación derivara en una confesión personal del propio Vicuña. Entre risas, el actor sorprendió a todos al contar: “Yo coleccionaba hipopótamos cuando era chico. Tenía una fascinación. Llegué a tener cientos de hipopótamos. No hasta tan chico, en realidad como hasta los 20 años”.

La anécdota descolocó por completo a los presentes en el estudio, que no tardaron en bromear sobre la extraña colección y la pasión del conductor por estos animales.

Benjamín Vicuña reveló qué le apasiona a su hija Magnolia y dejó sin palabras a Moria Casán

Benjamín Vicuña fue el invitado que tuvo el programa "La mañana con Moria", de Moria Casan en la pantalla de El Trece, y se brindó a la ex vedette a una entrevista done dejó varias confesiones al mostrarse suelto en la charla. Una de las revelaciones tuvo que ver con su hija Magnolia, fruto de su relación con la China Suárez.

image

Todo llegó ante una pregunta de la conductora del ciclo. “Estuve leyendo algo de Magnolia, que vende en el garage de la casa pulseritas. Me muero. ¿Cuántos años tiene Magnolia?”, contó Moria.

“Tiene 7, va a cumplir 8 el 7 de febrero. Está hermosa, está disfrutando la playa”, contó el actor ante la pregunta y sumó sobre el futuro de la niña: “Creo que va a ir detrás de tus pasos porque también le gusta bailar, le gusta actuar. Y ahora le gusta también el negocio”.

Por otro lado, mientras navegaba por las redes sociales, la China Suárez revisaba se topó con un meme que la descolocó: se trataba de una imagen comparativa suya, sin maquillaje y de manera casual, enfrentada a otra totalmente producida, acompañada por la frase “El 31 a las 5 de la tarde / El 31 a las 9 de la noche”. Lejos de tomarlo con humor, lo sintió como un ataque directo y decidió reaccionar.

image

Visiblemente molesta, la actriz respondió desde sus propias redes con un fuerte descargo que sorprendió a sus seguidores. “Cuando pagan para hundirte pero todo te chupa un huev… Feliz año para todos y todas. Sean felices y reciban lo mejor. Me veo hermosa en todas mis versiones, ni lo intenten”, escribió.