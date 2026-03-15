Zulma Lobato presentó a su nuevo novio y generó debate en las redes

La mediática está en pareja con Claudio, que apareció en un video y dejó dudas por la frase que utilizó para hablar del vínculo.

La mediática Zulma Lobato volvió a quedar en el centro de la escena luego de presentar públicamente a su nueva pareja. La noticia se conoció a través de publicaciones en redes sociales realizadas por Jazmín La Cuerpo , donde compartió fotografías de la pareja y contó detalles del vínculo que comenzó recientemente.

Según se informó, el nuevo novio de la actriz se llama Claudio y trabaja como plomero. La mediática se mostró entusiasmada con la relación y expresó su felicidad por esta nueva etapa personal. “Me encanta”, aseguró al referirse a su compañero de vida en las publicaciones que comenzaron a circular en las plataformas.

Sin embargo, una frase del hombre durante una conversación llamó la atención de los usuarios y generó comentarios entre los seguidores de la mediática. Cuando le preguntaron si estaba enamorado, Claudio respondió de manera breve: “Es una señora buena” , una declaración que rápidamente fue comentada por quienes vieron el video.

A partir de esa respuesta comenzaron a aparecer numerosas reacciones en las redes sociales, donde varios seguidores de Lobato manifestaron dudas sobre la relación. Entre los comentarios que se pudieron leer se destacaron frases como: “Dejá de actuar, nadie te cree”, “No lo sé Rick...” y “Cuidado Zulmita”.

Zulma 1 Claudio es el plomero de Zulma.

Otros usuarios también expresaron preocupación por la situación personal de la figura del programa de Anabela Ascar en Crónica. “Mmm permítanme dudar. Zulma está todo el tiempo sola y es vulnerable”, escribió uno de los seguidores en la publicación donde aparecía la pareja.

Por su parte, Jazmín aseguró que la relación es genuina y adelantó que podría haber un casamiento en el futuro. Según contó, ella misma se ofreció para organizar la ceremonia si la pareja decide formalizar el vínculo. “Su sueño siempre fue vestirse de blanco. Feliz de verte enamorada con tu nuevo marido, te merecés todo lo lindo del mundo”, escribió en sus redes sociales al compartir imágenes de la pareja. En el mismo mensaje también relató cómo comenzó la historia entre ambos.

Los escándalos de Zulma: de su desaparición al viaje a Entre Ríos

“Lo que empezó como un simple servicio en tu hogar terminó en un hermoso romance. El amor no sabe de género ni edad”, agregó La Cuerpo al describir el origen del vínculo entre Lobato y Claudio. La noticia llega después de varios episodios personales difíciles que atravesó la mediática durante el último tiempo.

En octubre pasado, Lobato había denunciado que fue retirada de su casa por la fuerza y que no sabía dónde se encontraba, lo que generó preocupación entre sus allegados. Su representante, Lautaro Reyes, inició entonces una búsqueda en hospitales y comisarías hasta lograr ubicarla. Según explicó posteriormente, la artista había sido internada en un hospital del partido de Vicente López.

“Estaba desnutrida y deshidratada”, detalló su mánager al referirse al estado en el que fue encontrada. El episodio generó alarma entre quienes siguen de cerca la vida de Lobato y se sumó a otros problemas personales que enfrentó en los últimos meses. Semanas antes de ese hecho, la mediática también había denunciado haber sido víctima de una estafa. Según relató, un hombre la contactó por teléfono y mensajes para proponerle matrimonio, lo que la llevó a viajar a Entre Ríos para conocerlo.