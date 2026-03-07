Zulma Lobato estalló contra Jazmín La Cuerpo en vivo: "Filmaron mi mugre"

La mediática le agarró bronca a la influencer tras haber mostrado en un video las precarias condiciones en las que vivía.

El conflicto entre Zulma Lobato y Jazmín La Cuerpo escaló y se convirtió en el tema del día en los medios de espectáculos. Todo comenzó cuando la influencer compartió fotos y videos que mostraban las precarias condiciones en las que vivía la mediática , rodeada de basura, excremento, bichos y desorden, producto de su trastorno de acumuladora compulsiva. La repercusión en redes fue inmediata y generó burlas que indignaron a Lobato.

Indignada, la mediática enfrentó a La Cuerpo en vivo y no se guardó nada. Con la voz entrecortada y el enojo a flor de piel, le gritó: “Eso es de mala persona. ¡No se hace, no se hace! Filmaron con el celular toda la mugre que sacaron de mi casa”. La creadora de contenido respondió con firmeza y también subió el tono: “A partir de este momento se cortó la ayuda. Te limpiamos, hicimos una colecta, te pusimos linda , te vestimos linda, te van a buscar y te traen”.

Horas después, a través de sus redes sociales, La Cuerpo amplió su descargo y fue contundente. “Intenté ayudarla de muchas maneras” , escribió. Y agregó: “Esta situación me angustia porque confié en ella y elegí darle un espacio cuando muchos medios la ignoraron o la ridiculizaron. Corto por lo sano, más no puedo hacer ”. Así, dejó en claro que su apoyo había sido genuino, pero limitado por la falta de respeto.

Zulma Lobato aflojó y pidió disculpas

Tras el escándalo y el griterío en vivo, Zulma logró bajar la voz y entablar una conversación más amena con Jazmín, quien finalmente reconoció que no la dejaría sola. Durante el diálogo, la mediática aprovechó para criticar a su mánager, acusándolo de poseer terrenos en Guernica y no haberle ofrecido ninguno, pese a estar al borde del desalojo en Munro.

La Cuerpo no dudó en exponer las supuestas irregularidades del representante: “Es indignante que se aproveche de su vulnerabilidad. Se quedó con su dinero tras llevarla a un evento, dándole una miseria”. También señaló: “Teniendo múltiples propiedades y siendo profesional de la estética, le negó un techo y no la ayudó con su dentadura”.

En esa misma línea, explicó que su objetivo fue proteger a la participante habitual del programa de Anabela Ascar de oportunistas que intentaban aislarla para beneficiarse: “Le llenó la cabeza para alejarla de quienes realmente la cuidamos y protegemos. Prefieren que esté sola para aprovecharse de ella”.

El ex mánager de Lobato también rompió el silencio

Desde Mar del Plata, Lautaro Reyes, ex agente de prensa de Lobato, también se defendió de las acusaciones. En diálogo con TN Show, explicitó: “Yo no me puedo hacer cargo de ella porque tiene familia y estoy acá, sus hermanas son las apoderadas. Siempre que pude la ayudé ”. Además, cuestionó a La Cuerpo, asegurando: “No hay nadie más discriminadora que ella, que me dijo marica y viejo pu…”.