Guillermo Francella enfrentó los rumores de romance con Elba Marcovecchio

El actor tuvo que salir a dar explicaciones tras haber tenido un breve encuentro con la abogada en el cumpleaños de Baby Etchecopar.

El cumpleaños de Baby Etchecopar , celebrado el 24 de febrero, se convirtió en el epicentro de rumores tras la coincidencia entre Elba Marcovecchio y Guillermo Francella . Por lo pronto, bastó una conversación de apenas 15 minutos entre ambos, en la que se los vio cerca, para que surgieran versiones sobre un posible romance , alimentadas por la atención mediática y la circulación en redes sociales. La noticia generó revuelo y multiplicó las especulaciones entre seguidores y portales de farándula.

Consultado sobre el tema en Radio La Red, durante el programa de Toti Pasman, el actor, recientemente separado de Marynés Breña tras 36 años de matrimonio, eligió bajar el tono y aclarar la situación con su característico humor y bajo perfil. Pilar Smith le preguntó directamente cómo atravesó la exposición mediática : “¿Cómo te sentiste verte en todos los programas de espectáculos que hablaban de tu cercanía con Elba Marcovecchio en el cumpleaños de Baby Etchecopar?”

El intérprete respondió entre risas: “Había ido al cumpleaños de Baby, obvio. Conversé con todo el mundo, i gual que con ella un segundito ahí al lado de la parrilla y pasó eso. Pero bueno, un poco es lo que también genera este encendido, genera redes y este universo nuevo, Pili, que hay que adaptarse, nada más ”. El artista buscó en todo momento desdramatizar la situación y dejar en claro que no hubo nada más que un intercambio breve y cordial.

La comunicadora insistió sobre el salto de una simple charla a la construcción mediática de un romance: “No te molesta porque ya viste romance, se hablaba ayer un montón. O sea, de una charla a vínculo”. Francella fue tajante: “Esa es la palabra. Era un montón, muy bien definida, demasiado”. Y con ironía, agregó: “No, pues si yo arranco, no paro, chucha”, provocando risas en el estudio y cerrando el tema con humor.

Marcovecchio aclaró que sigue en duelo por Jorge Lanata

De manera paralela, la letrada también enfrentó los rumores en DDM (América TV), donde explicó que la coincidencia con Francella no implicó ninguna relación sentimental. En diálogo con Mariana Fabbiani, la representante legal de Mauro Icardi aclaró que, tras el reciente fallecimiento de Jorge Lanata, no está pensando en una nueva pareja: “No es fácil para mí, estoy en un duelo todavía. Salgo con mis amigas, voy a cumpleaños, salimos a comer, pero una cosa es estar con amigas y otra es pensar en otro tipo de vínculo ”.

La defensora esquivó las preguntas sobre si le parecía atractivo el protagonista de Casados con Hijos: “No, Marian, yo… Voy a decir algo, qué sé yo. No es fácil”. Sobre los comentarios del panel y de quienes asistieron al evento, la abogada negó cualquier tipo de intercambio personal: “No, no hablamos de… Hablamos de Racing-Estudiantes, que ganó Estudiantes. Por eso digo que fue un caballero, porque aguantarse…”.

La charla entre ambos fue estrictamente futbolera y deportiva. Marcovecchio contó con entusiasmo que es fanática del Pincha y que celebró el triunfo del club en sus redes. “Imaginate si seré futbolera, lo puse en mis historias el día que gana”, añadió, explicando que no hubo acercamiento romántico ni intercambio de teléfonos.