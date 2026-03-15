"Hot y con fueguitos": la osada propuesta de matrimonio de Rolando Barbano a Marina Calabró

El periodista aseguró que ya mantuvo varias conversaciones con su pareja con respecto a la idea de dar el sí en el altar.

El periodista Rolando Barbano se refirió a la posibilidad de casarse con su pareja, la periodista y politóloga Marina Calabró , durante una entrevista en el ciclo Ya fue todo. Sus declaraciones generaron repercusión en el ámbito mediático, luego de que hablara sobre cómo imagina el futuro de la relación y la eventual idea de una boda .

Durante la charla, el especialista en Policiales explicó que el tema del matrimonio aparece con frecuencia en conversaciones informales entre ambos, aunque aclaró que no existe un plan concreto para avanzar en el corto plazo. “Siempre jugamos con la idea de casarnos. Es un poco una fantasía que tenemos ”, señaló el comunicador al referirse a la dinámica de la pareja.

El conductor también remarcó que la situación familiar de ambos influye a la hora de pensar en una boda. “Pero bueno, en este momento, Marina tiene una hija, yo tengo hijos, no pensamos en una familia ensamblada en ningún momento y estamos felices así”, expresó al explicar el presente que comparten.

A pesar de esa aclaración, el panelista dejó en claro que no descarta la posibilidad de un casamiento en el futuro. “Ahora, por lo que sentimos, sí, yo me recasaría con Marina”, afirmó durante la entrevista, dejando abierta la puerta a una eventual propuesta.

Del caso Moritán a la jugada propuesta de Barbano

En otro tramo de la conversación, el periodista fue consultado sobre cómo sería un posible pedido de matrimonio. La cronista le mencionó el caso del exfuncionario Roberto García Moritán y su recordada propuesta a la modelo Carolina Ardohain, conocida públicamente como Pampita.

Ante esa comparación, el presentador respondió con humor y descartó replicar ese tipo de escena. “García Moritán no, vade retro, digo por cómo terminó la relación”, comentó entre risas al recordar el desenlace mediático de ese matrimonio. El comunicador también dio detalles de cómo imagina una eventual propuesta en su propia historia. “Yo le haría una propuesta hot, ¿sí? Con fueguitos”, expresó en tono distendido, aunque aclaró que preferiría mantener ese momento en el ámbito privado.

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En ese sentido, remarcó que no se siente cómodo con la exposición pública de ese tipo de situaciones personales. “Seguro sería discreta y nunca haría una cosa como: ‘Che, filmame’ y publicarlo. No, de ninguna manera. No está en mi forma de ser”, explicó durante la charla.

Más adelante, Barbano volvió a referirse a la posibilidad de que el pedido ocurra en algún momento. “Sí, obviamente, me imagino que sería algo intenso. Si ocurriera. Seguramente va a ocurrir en algún momento”, afirmó, aunque aclaró que todavía no hay una decisión tomada.

Cuando la cronista le pidió una definición concreta sobre la boda, el periodista volvió a matizar sus palabras. “No, dije que en algún momento va a ocurrir la propuesta”, señaló, y agregó: “Para que haya casamiento tiene que haber obviamente aceptación de la propuesta. Eso depende. Pregúntale a Marina”.

El alivio de Marina Calabró tras la recuperación de su mamá

Mientras tanto, Calabró atraviesa un momento personal de alivio familiar tras la recuperación de su madre, Coca. La periodista contó que su mamá recibió el alta médica luego de permanecer internada más de dos semanas a raíz de una pericarditis, una inflamación en la membrana que recubre el corazón. “Ya está en su casa. Estamos felices con el alta”, expresó al confirmar la noticia.