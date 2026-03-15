Thiago Medina se calentó tras los elogios sexuales de Daniela Celis

El influencer no se tomó a bien las virtudes que señaló Pestañela durante una entrevista con Martín Cirio.

Las declaraciones de Daniela Celis sobre su intimidad con Thiago Medina generaron una fuerte repercusión en redes sociales y en el mundo del espectáculo. El comentario surgió durante una transmisión en vivo junto a Martín Cirio y Julieta Poggio , donde la influencer habló sin filtros sobre su relación con el padre de sus hijas.

El episodio volvió a poner en el centro de la escena a la expareja surgida en Gran Hermano . Aunque actualmente no estarían juntos como pareja, ambos continúan viviendo en la misma casa para criar a sus hijas gemelas, Laia y Aimé. En ese contexto, las declaraciones de Pestañela generaron sorpresa entre los seguidores del reality y rápidamente se viralizaron en distintas plataformas.

Durante la charla en el streaming, la influencer hizo referencia a su vida íntima con el joven y lanzó frases que llamaron la atención de quienes seguían la transmisión. “Amo la p… no podría vivir sin una… me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena, y me cuesta soltar ”, expresó entre risas durante la conversación.

La creadora de contenido también habló sobre la conexión que tuvo con Medina durante su relación. “¿Dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?”, agregó, en un comentario que generó sorpresa entre los presentes en el estudio y dejó sin palabras a Poggio, quien participaba de la charla junto al conductor del stream.

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En otro momento del intercambio, Celis volvió a referirse a la intimidad que compartía con su expareja. “No te das una idea, es una cosa que no podés creer”, afirmó mientras recordaba distintos momentos de su relación con el joven de González Catán.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente y llegaron hasta Medina, quien decidió responder públicamente a través de sus redes sociales. Mientras se encontraba cocinando en la casa que comparten, el ex participante del reality grabó un video dirigido a sus seguidores para expresar su postura sobre el tema.

Thiago se mostró en contra de las expresiones de su expareja

En el descargo, Thiago cuestionó la manera en que se habló sobre su intimidad durante la transmisión. El joven sostuvo que existe una diferencia en la forma en que se interpretan este tipo de comentarios dependiendo de quién los haga: "Si una mujer habla de la ‘pi…’ está todo bien, pero si un hombre habla de la ‘con…’ es un pervertido o un desubicado. La mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan, me parece que estamos mal ahí”.

En el mismo video, Medina invitó a sus seguidores a opinar sobre el tema y abrir el debate en redes sociales. “¿Ustedes qué piensan? Dejen su mensaje ahí que los voy a estar leyendo”, expresó al finalizar su mensaje dirigido a quienes siguen su contenido.