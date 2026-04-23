El dramático momento que Thiago Medina vivió con un chofer de aplicación

Thiago Medina , el ex Gran Hermano que hace poco se separó de Daniela Celis , está visitando por estos días a sus hijas en la casa de su ex, desde que decidió mudarse a su propio lugar. En redes sociales, suele compartir algunos momentos de sus día a día. Esta vez, reveló la incómoda e insólita situación que pasó con un chofer de aplicación, que creyó que lo iba a robar.

"Se me ocurrió pasar por la florería para comprarle una florcita a cada una de mis nenas. Le dije al chofer si nos podíamos desviar para hacer eso y el chabón me dijo que sí", comenzó contando Thiago Medina. "Lo hago bajar en La Reja para comprar a la florería en frente del cementerio, donde voy siempre. De repente, pone el freno de mano, pone balizas y me dice: '¿Dónde me querés llevar vos?'", continuó.

El chofer de la aplicación se había asustado y creía que Thiago Medina lo quería robar. "Le dije que iba a comprar un par de flores para mis nenas. Le digo: 'No tengas miedo' y él me contestó que no, que estaba armado", relató en sus redes. "Me dijo que a él ya le habían hecho eso y le dije: 'Vamos, te doy mi celular si no me crees, no tengo problema'. Al final fuimos, pero re loco", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Revista_PRONTO/status/2047068621608800492&partner=&hide_thread=false Thiago Medina vivió una incómoda situación con un chofer de aplicación, pero se lo tomó con humor. pic.twitter.com/6ytTEvVWio — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) April 22, 2026

"Me empezó a decir de todo, mal. Yo solo quería comprar flores para mis nenas, papucho. Tranqui que no soy un ladrón. Tengo cara, pero no soy", continuó tentado. "Termino todo, subiendo con las flores y diciéndole: 'Te cag... todo'", relató. Claramente, fue una situación extraña, incómoda y prejuiciosa que él pudo tomarse con humor.

Así es la casa donde vive Thiago Medina tras separarse de Daniela Celis

El ex Gran Hermano, Thiago Medina, finalmente dejó la casa en la que vivía con su ex, Daniela Celis, y madre de sus dos hijas, las gemelas Laia y Aimé. Si bien la pareja de influencers estaba separada desde hace un tiempo, los dos vivían bajo el mismo techo como familia y dormían en camas separadas.

Sin embargo, hace un tiempo el joven de La Matanza le planteó a la morocha la necesidad de irse a otro lugar para tener su propio espacio, decisión que fue aceptada y acompañada por Pestañela. Desde su cuenta en Instagram, Thiago Medina fue compartiendo las primeras fotos desde su nuevo hogar, donde se destaca la sencillez y el orden del lugar.

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"Sin", subió el ex GH junto al emoji de una boca con su boca tapada, evitando dar demasiadas precisiones de sus sentimientos y guardándose palabras. En las fotos que compartió Thiago se puede ver que se trata de un lindo espacio, humilde, muy luminoso y con espacio ideal para poder estar con tranquilidad solo y también acompañado de sus hijas.

Se ve un living comedor con salida a un patio donde se encontraba un tender con ropa secándose, una mesa y una escalera de madera que conecta con su habitación, que se encuentra en la parte superior de la casa. En este nuevo hogar el ex GH encarará una nueva etapa en su vida luego de lo que fue el grave accidente en moto que sufrió a fines de 2025 y por el que estuvo varias semanas internado, inclusive con su vida corriendo peligro.