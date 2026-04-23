Jimena Barón compartió la receta de la super sopa y enloqueció a sus seguidores

La cantante compartió en sus redes sociales una receta que la cautivó y compartió el paso a paso del plato.

Jimena Barón no ocultó su fascinación con un plato de comida que ganó su corazón y se convirtió en uno de sus recetas favoritas para comer, principalmente cuando la estación climática reflejan un frío importante. En sus redes sociales mostró su encanto y compartió la receta con sus seguidores.

Según contó la artista, se trata de una sopa que convirtió en tendencia por ser importante en materia nutritiva pero, a su vez, casera, con algunos ingredientes que no son recurrentes. “Mi nueva sopa favorita. Estoy fascinada con esta sopa", escribió en sus historias de Instagram.

En su preparación reemplazó los huesos por otro producto que logra una textura más suave, manteniendo aún los valores nutricionales.

Sopa Jimena Barón

Cuáles son los ingredientes que utiliza

Caldo de huesos (ya hecho)

Verduras

Lentejas turcas

Pollito (en su caso, "una pata que sobró")

MISO (pasta fermentada elaborada a base de soja y sal marina, tradicional de Japón)

El gesto de Jimena Barón con un participante de "Es mi sueño" que revolucionó las redes

El programa "Este es mi sueño" tuvo un momento de respeto absoluto cuando en el centro del escenario se plantó Jermías, un joven oriundo de la ciudad de Chapadmalal que viajó a los estudios de grabación para cumplir su sueño y mostrar su talento para cantar. Pero, de yapa, terminó emocionando a todos los jurados.

Rápidamente dejó en claro el respeto que tiene hacia los jurados del programa. “Buenas noches, ¿cómo les va? Un placer estar acá, obviamente, frente a cuatro estrellas”, escucharon Abel Pintos, Carlos Baute, Jimena Barón y Joaquín Levinton quienes ocupan ese rol.

Su presencia no quedó a un costado sino que cautivó el centro de la atención por su vestimenta que representaba la tradición gaucha. “Qué look y qué porte. Sos un bombonazo, Jeremías”, dijo Jimena, quien terminaría luego tomando una decisión contundente que dejó en evidencia la conexión que sintió rápidamente.

Embed

Luego de la respetuosa presentación, cantó Chacarera del Triste, de Los Chalchaleros, y generó emoción en los participantes: “Tu voz transmite un montón. Hay pasión, hay enojo… me emocionaste mucho. Me metí de lleno”, dijo Jimena conmovida tras una presentación que recibió cuatro luces verdes que le permitieron avanzar en el concurso.

En medio de un diálogo, la artista reveló una historia que luego terminaría con un final soñado: "Yo no terminé el colegio, me falta quinto año. Y por eso no me iba a ir de viaje de egresados”, contó revelando que un director la incentivó a que viva la experiencia.

"Estoy leyendo que vos no te vas a ir de egresados porque no tenés plata, ¿verdad?”, consultó mientras que el joven afirmó: “Yo prefería dejar el dinero en casa y no gastarlo en un viaje, aunque sé que es importante”.

Jimena Barón- Jeremías Portaa

Conmovida por la situación, Jimena tuvo una acción destacada que sorprendió en el programa: “Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo? ¿Me dejás?”. Luego del anuncio se fundieron en un abrazo emotivo y la artista soltó: “Quiero que te vayas de viaje de egresados. Seguí laburando y todo, pero andate a disfrutar. No te la pierdas

“Voy a pedir dos aplausos. El primero para Jimena Barón y el segundo para este crack bonaerense”, dijo el conductor Guido Kazcka al ver la buena acción de la cantante.