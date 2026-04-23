Quién es la cordobesa que enamoró a Mariano Martínez

El actor presentó a su nueva novia en el debut teatral de su obra en la calle Corrientes, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quién es.

Mariano Martínez tuvo una noche especial en la mítica calle Corrientes de la Capital Federal donde están presente los mejores teatros del país, presentando su obra 'Ni media palabra' que realiza junto a "El Bicho" Gómez y Nicolás Cabré. Pero un detalle más hizo que la jornada sea más que emotiva para el actor: este miércoles presentó a su nueva novia con la que inición un romance que promete crecer.

Ante las miles de personas que disfrutaron la obra, Martínez presentó a Meli, una joven mujer oriunda de Villa Carlos Paz, Córdoba, lugar donde el actor hizo temporada donde el verano y donde nació el amor. Rápidamente la joven viajó hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acompañarlo en el debut.

Fue un acto que trascendió la obra teatral y sirvió también para hacer la presentación oficial a parte de su familia, debido a que asistieron al recinto sus tres hijos Olivia y Milo, fruto de la relación que mantuvo con Juliana Giambroni, y Alma, hija de Camila Cavallo. Entre ellas se vio un intercambio amistoso de diálogo y luego caminaron los cinco juntos por los pasillos del teatro.

Mariano Martínez Meli Novia

No solo eso, sino que también estuvo su madre Patricia Rojas y sus hermanos, por lo que la presentación teatral terminó de confirmar la integración de Meli a la familia.

Mariano Martínez

Tinelli, otro enamorado

Marcelo Tinelli no pierde tiempo y tras la separación confirmada de la modelo peruana Milett Figueroa, se confirmó que está iniciando una nueva etapa amorosa con una persona con poco protagonismo en el mundo del espectáculo nacional. Según trascendió, ya fue presentada ante la familia e intenta meterla de lleno en el círculo íntimo.

En las últimas horas se conoció que Rossana Almeyda, una argentina exmodelo, con estudios en Ciencias Políticas, y radicada Miami, sería la nueva novia del conductor televisivo tras el fin del vínculo con Milett.

“El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina. Ella actualmente está viviendo en Miami”, contó Pochi en el programa Puro Show, mientras que Angie Balbiani, acotó: “La conozco. Es una diosa ella. Fue modelo, estudió varias carreras, entre ellas Ciencias Políticas. Vive en Miami. Debe tener alrededor de unos cuarenta y largos”.

Rossana Almeyda 2

“El otro día se los vio juntos en el recital de Ricky Martin. Y también estuvo en el cumpleaños de Lolo (hijo de Tinelli)”, dijo Pochi dando muestras de la información, y agregó. “Ya la metió en el círculo familiar”. Por otra parte Angie contó que la exmodelo “es amiga de Pampita. Yo la conozco, yo estuve en su casa”.

Por otra parte, sumó: “Ojalá que le haga bien, porque el recuerdo que tengo de ella, de lo poco que la traté, es de una persona con un buen corazón”.