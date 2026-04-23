Escándalo en un reality: ahorcó a una compañera y todo quedó grabado

Ocurrió en el reality Elita, de Serbia, que tiene similitudes con Gran Hermano. Qué sucedió y cuál fue el desenlace del hecho violento.

Un reality en Serbia despertó preocupación en distintas partes del mundo tras un hecho violento que se registró durante la transmisión en vivo, cuando un participante intentó estrangular a una mujer en la habitación. Todo ocurrió entre Maja Marinkovi y Asmin Durdi , en el reality Elita 9 , que tiene similitudes al formato de Gran Hermano .

Las cámaras de seguridad enfocaban sin cortar la transmisión una de las habitaciones que tiene el lugar, y donde estaba ocurriendo el hecho que generó preocupación. En la pantalla principal se veía como el hombre Asmin estaba encima de la Maja intentando estrangularla con sus manos al grito de "basta, sos una perra“.

Al ver la situación, dos participantes entre varios que miraban lo que sucedía, se metieron en el conflicto e intentaron separarlo sin hacer una fuerza mayor. Minutos más tarde cuando continuaba la tensión, ingresaron dos personas de seguridad con chaleco que terminaron desactivando el hecho violento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2047012280387141656&partner=&hide_thread=false SE RE PICÓ EN “ELITA” REALITY DE CONVIVENCIA SERBIO: AHORCÓ A UNA PARTICIPANTE. ENTRARON LOS DE SEGURIDAD. pic.twitter.com/b5zFtDRlfT — Real Time (@RealTimeRating) April 22, 2026

"Has bebido demasiado. Lo quiero lejos. Dejá de hacer un espectáculo. Yo valgo como mujer. Se ha terminado“, dijo ella mientras que él le advirtió previo a su salida dela habitación: ”Lo pagarás“. Lamentablemente la situación de hostigamiento continuó por algunos minutos en el living de la casa siendo una de las últimas situaciones registradas en ese escándalo.

Al viralizarse lo que había sucedido en el programa, muchos usuarios en las redes sociales se preguntaron por qué no aplicaron una expulsión y permitieron que sigan teniendo espacio hechos de esas características. Tras el hecho el agresor fue detenido, pero liberado horas más tarde.

Luego del hecho, fueron mostrados juntos en el programa y quien intentó estrangular a la mujer pidió disculpas por lo ocurrido, mientras que la mujer expresó sus celos y la presión por relaciones anteriores.

Fuertes imágenes de La Maciel en pleno ataque de pánico tras la denuncia en Gran Hermano

La Maciel decidió ponerle punto final a su estadía en Gran Hermano luego de ser notificada en el confesionario sobre una denuncia que recibió desde afuera de la casa. Más allá de la situación que le despertó preocupación, también fue un quiebre para su presencia en el reality.

Ya con su salida consumada del certamen, en el estudio donde se lleva adelante la gala mostraron imágenes del momento en el que recibe la noticia y cómo le impactó la noticia a la jugadora. Fue el golpe final para una participante que aludía extrañar a su familia.

“La visita del abogado llegó tarde. Me la jugaron de afuera y no hay absolutamente nada”, dijo la participante.

La Maciel-Salida GH

Por otra parte, el conductor Santiago Del Moro mostró videos registrados antes de anunciar su salida del juego. Fue el lunes 20 de abril a la noche cuando la bajaron de la placa de nominados por decisión del público.

En diálogo con sus compañeros, les fue clara mostrando que su situación no era buena: “Me siento muy mal. Me quiero ir a mi casa”. Al detectar esta situación, el Big abrió las puertas de confesionario para que entre el equipo médico a asistirla.

Mientras era calmada por sus compañeros y le pedían que respire, La Maciel seguía insistiendo con su deseo: “No puedo, necesito estar con mi familia. Me quiero ir”. Luego de todo el proceso, tomó la decisión y la comunicó: "Mi familia me necesita", afirmó.