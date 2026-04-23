¡Atención! Último día para cargar comprobantes de Viajá Neuquén y acceder a los reintegros

Hay tiempo hasta hoy 23 de abril para completar el trámite y acceder al reintegro del 50% en consumos turísticos dentro de la provincia.

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales recuerda que este jueves es el último día para completar la carga de comprobantes del programa Viajá Neuquén , una iniciativa que promueve el turismo interno con beneficios para residentes.

Quienes hayan realizado compras anticipadas en servicios turísticos habilitados deberán ingresar sus comprobantes a través del sitio oficial para acceder al reintegro del 50% de los gastos, que luego se acredita para ser utilizado durante la estadía.

El beneficio incluye consumos en alojamientos, agencias de viaje, gastronomía, transporte y actividades dentro del territorio provincial, con el objetivo de impulsar el movimiento turístico y fortalecer la economía local.

Desde la cartera provincial se recuerda que la carga de datos tiene carácter de declaración jurada, por lo que la información será evaluada para su aprobación. Una vez validada, el reintegro se acredita en una cuenta del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

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La convocatoria forma parte de las acciones destinadas a incentivar a neuquinos y neuquinas a recorrer la provincia, descubrir nuevos destinos y acompañar el desarrollo de la actividad turística en cada región.

Paso a paso, cómo recibir el reintegro

Las personas que quieran acceder al beneficio deberán contratar servicios turísticos habilitados en los destinos ubicados dentro de la provincia de Neuquén. Para pedir luego el reintegro, hace falta solicitar comprobantes fiscales electrónicos válidos (facturas tipo B o C con CAE). Se debe ingresar a la plataforma de Viajá Neuquén. El sitio web permite cargar los comprobantes con el CUIT del prestador, el número de factura y otros datos que aparecen en el ticket. Luego, se puede solicitar su validación. Una vez validados los comprobantes, recibirán el reintegro en la cuenta bancaria declarada.

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Dudas sobre el programa Viajá Neuquén

El programa de reintegros busca fomentar el turismo local para los viajeros neuquinos a través del BPN. En esta edición, el tope de reintegro por beneficiario es de 500 mil pesos, y el beneficio aplica únicamente a comprobantes mayores a 100 mil pesos.

Los servicios y/o actividades sobre los cuales proceda el beneficio deberán ser contratados y cargados en el formulario desde lanzamiento hasta 7 días antes de la finalización del plan, el 30 de abril de 2026

Su uso aplica a cualquier compra realizada en destinos de la Provincia del Neuquén con fecha de estadía declarada en la Declaración Jurada, dentro de la vigencia del presente plan. El beneficio está sujeto a su aprobación desde la carga de la factura en la aplicación que al efecto se implementará.

El pago de los servicios puede realizarse con cualquier medio de pago y el crédito del beneficio se realizará en una cuenta (de ahorros o corriente) del beneficiario abierta en el Banco de la Provincia del Neuquén S.A. (BPN).

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Los comprobantes admitidos para la acreditación de compras anticipadas serán facturas y/o recibos tipo “B” y “C”, emitidos en forma electrónica, con Código de Autorización Electrónico (CAE)y en pesos argentinos.

El comprobante deberá ser a nombre del beneficiario consignando nombre de él/la solicitante, documento Nacional de Identidad (DNI)y/o Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)/ Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y descripción del servicio contratado, indicando lugar en el que se realizará la prestación y fechas.

La omisión o falsedad de los datos consignados constituirá causal de exclusión del plan, no se reconocerá crédito ni beneficio alguno respecto de comprobantes de compras anticipadas que no resulten admitidos ni alcanzados por estos términos y condiciones.