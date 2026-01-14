Paso a paso, cómo anotarse en Viajá Neuquén para obtener reintegros al hacer turismo por la provincia

El gobierno lanzó un programa de beneficios de hasta 500 mil pesos para fomentar el turismo interno. Cómo es el trámite.

Villa la Angostura es mucho más que una aldea paradisíaca en Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa anunció este lunes el lanzamiento de dos líneas de crédito y beneficios para fomentar el turismo interno . Entre ellas se destaca Viajá Neuquén, una propuesta de beneficios, similar al -extinto programa nacional- PreViaje, que permite que los neuquinos obtengan reintegros de hasta 500 mil pesos por las contrataciones de alojamiento, gastronomía y otros servicios turísticos en los destinos de Neuquén.

En la presentación oficial, aseguraron que Viajá Neuquén alcanza a la contratación de alojamiento turístico, servicios gastronómicos, agencias de viaje registradas, prestadores de actividades turísticas habilitados, transporte turístico y alquiler de autos sin chofer en destino, además del Complejo Termal Copahue, centros de nieve y ski de la provincia y otros servicios que se incorporan según cada edición.

Los beneficiarios del programa deben ser mayores de edad y acreditar residencia en la provincia de Neuquén. Los reintegros sólo son válidos para los servicios habilitados, por lo que se aconseja consultar antes de hacer la compra si el comercio o la prestación que se pretende contratar forma parte del plan.

manzano amargo hosteria

El dinero que se reintegra se deposita en una cuenta habilitada del Banco Provincia del Neuquén (BPN), por lo que es necesario ser cliente del banco provincial para poder recibir el beneficio.

Paso a paso, cómo recibir el reintegro

En primer lugar, las personas que quieran acceder al beneficio deberán contratar servicios turísticos habilitados en los destinos ubicados dentro de la provincia de Neuquén.

Para pedir luego el reintegro, hace falta solicitar comprobantes fiscales electrónicos válidos (facturas tipo B o C con CAE).

En tercer lugar, se debe ingresar a la plataforma de Viajá Neuquén en el siguiente enlace.

El sitio web permite cargar los comprobantes con el CUIT del prestador, el número de factura y otros datos que aparecen en el ticket. Luego, se puede solicitar su validación.

Una vez validados los comprobantes, recibirán el reintegro en la cuenta bancaria declarada.

Dudas sobre el programa Viajá Neuquén

El programa de reintegros busca fomentar el turismo local para los viajeros neuquinos a través del BPN. En esta edición, el tope de reintegro por beneficiario es de 500 mil pesos, y el beneficio aplica únicamente a comprobantes mayores a 100 mil pesos.

Chapelco Verano (1).jpg

Los servicios y/o actividades sobre los cuales proceda el beneficio deberán ser contratados y cargados en el formulario desde lanzamiento hasta 7 días antes de la finalización del plan, el 30 de abril de 2026

Su uso aplica a cualquier compra realizada en destinos de la Provincia del Neuquén con fecha de estadía declarada en la Declaración Jurada, dentro de la vigencia del presente plan. El beneficio está sujeto a su aprobación desde la carga de la factura en la aplicación que al efecto se implementará.

El pago de los servicios puede realizarse con cualquier medio de pago y el crédito del beneficio se realizará en una cuenta (de ahorros o corriente) del beneficiario abierta en el Banco de la Provincia del Neuquén S.A. (BPN).

cabalgata turismo san martin.jpg

Los comprobantes admitidos para la acreditación de compras anticipadas serán facturas y/o recibos tipo “B” y “C”, emitidos en forma electrónica, con Código de Autorización Electrónico (CAE)y en pesos argentinos.

El comprobante deberá ser a nombre del beneficiario consignando nombre de él/la solicitante, documento Nacional de Identidad (DNI)y/o Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)/ Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y descripción del servicio contratado, indicando lugar en el que se realizará la prestación y fechas.

La omisión o falsedad de los datos consignados constituirá causal de exclusión del plan, no se reconocerá crédito ni beneficio alguno respecto de comprobantes de compras anticipadas que no resulten admitidos ni alcanzados por estos términos y condiciones.