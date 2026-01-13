Rolando Figueroa lanzó el "PreViaje" neuquino con reintegros y préstamos para hacer turismo en la provincia

El gobernador anunció dos líneas de beneficios para los neuquinos, con el objetivo de potenciar el turismo interno en un contexto macroeconómico que impulsa las salidas al exterior.

Desde Villa Traful , el gobernador Rolando Figueroa anunció el lanzamiento de un programa de fomento para el turismo local , que permitirá a los neuquinos acceder a dos líneas de beneficios con reintegros, promociones y hasta préstamos personales para comprar servicios y actividades turísticas dentro del territorio neuquino. El sistema funciona como una suerte de PreViaje neuquino y pretende inclinar la balanza a favor del turismo local.

Las iniciativas, impulsadas por el ministerio de Turismo y el Banco Provincia del Neuquén (BPN), buscan fomentar el turismo interno y fortalecer las economías locales a través de una actividad económica que atraviesa un escenario complejo en la actualidad. Por el contexto macroeconómico y el tipo de cambio, la balanza turística arroja resultados negativos para el turismo receptivo, por lo que el gobierno provincial lanzó nuevos incentivos para los que eligen vacacionar dentro de Neuquén.

El primero de los programas es Viajá Neuquén , una propuesta del ministerio de Turismo que otorga un reintegro de hasta el 50% del monto total gastado en servicios turísticos habilitados dentro de la provincia . El beneficio se otorga como crédito en una cuenta bancaria del BPN y permite su utilización durante la vigencia del programa.

FIGUEROA TURISMO ESTEVES

La segunda iniciativa es Disfrutá Neuquén con Beneficios BPN, que incluye una línea de préstamos personales destinada específicamente a la adquisición de servicios y actividades turísticas dentro de la provincia. Los rubros alcanzados incluyen gastronomía, hoteles del Neuquén, turismo ISSN, artesanías neuquinas, fiestas populares, combustible y servicios asociados al turismo.

Potenciar el turismo neuquino

En su discurso, Figueroa destacó el compromiso de la sociedad neuquina y de los prestadores turísticos, en un escenario complejo de emergencia ígnea y emergencia hídrica. “Queremos un desarrollo prolongado en el tiempo y absolutamente sustentable, y eso implica cuidar lo que tenemos”, afirmó y enfatizó que se trata de “generar un círculo virtuoso que potencie la economía y permita a los neuquinos recorrer su provincia”.

Reconoció que existen dificultades vinculadas a la coyuntura macroeconómica y al tipo de cambio, especialmente en una provincia como Neuquén, que es limítrofe con Chile, pero sostuvo que estas políticas dan la posibilidad de que los neuquinos “puedan disfrutar Neuquén de otra manera, aun cuando muchas veces vamos contra la corriente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2010752625277325543&partner=&hide_thread=false DISFRUTÁ NEUQUÉN CON BENEFICIOS



Lanzamos desde Villa Traful dos programas para acompañar al turista neuquino para que visite los destinos de la provincia: una nueva edición de Viajá Neuquén y Disfrutá Neuquén con Beneficios BPN.



Este círculo virtuoso que hoy estamos anunciando… pic.twitter.com/Ge74PxIJsY — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) January 12, 2026

Destacó además que el 60% de los turistas que visitan la provincia lo hacen por recomendación boca a boca, lo que consideró una señal clara de posicionamiento. “Cuando existe esa recomendación, quiere decir que se ha creado una marca. Neuquén hoy tiene una marca, y esa marca la debemos cuidar y potenciar entre todos”, sostuvo.

Por su parte, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó la afluencia turística al señalar que "estamos un 10% arriba en todos los destinos turísticos, con más de 50 mil turistas que han transitado por nuestra provincia". También resaltó que se ha logrado sacar de la informalidad a una gran cantidad de alojamientos, llegando tener “más de mil habilitaciones en total".

Por último, informó que de acuerdo a las encuestas que se realizan entre los turistas, "más del 80% dice que nos visitan por los recursos naturales que tiene la provincia" y destacó que "en el medio de una emergencia hídrica, tenemos el desafío de tener que preservarlos".

Cómo funcionan los beneficios

Viajá Neuquén alcanza a la contratación de alojamiento turístico, servicios gastronómicos, agencias de viaje registradas, prestadores de actividades turísticas habilitados, transporte turístico y alquiler de autos sin chofer en destino, además del Complejo Termal Copahue, centros de nieve y ski de la provincia y otros servicios que se incorporan según cada edición.

Turismo Neuquén

Para acceder al reintegro, las personas beneficiarias deben contratar servicios turísticos habilitados, solicitar comprobantes fiscales electrónicos válidos (facturas tipo B o C con CAE), cargar la documentación en la plataforma digital del programa y, una vez validados los comprobantes, recibirán el reintegro en la cuenta bancaria declarada. En esta edición, el tope de reintegro por beneficiario es de 500 mil pesos, y el beneficio aplica únicamente a comprobantes mayores a 100 mil pesos.

Disfrutá Neuquén, por su parte, prevé préstamos de hasta 5 millones de pesos, con un cupo total de 10 mil millones de pesos, una tasa del 26% TNA, sistema de amortización francés y un plazo de financiación de hasta 12 meses. La vigencia se extiende hasta el 5 de abril de 2026 o hasta agotar el cupo disponible.

Turismo Neuquén (1)

Ambas propuestas están dirigidas a personas mayores de 18 años, que acrediten residencia en la provincia del Neuquén y cuenten con una cuenta bancaria activa en el BPN.

Además, continúan vigentes las promociones con tarjetas del BPN, que permiten financiar consumos turísticos en cuotas sin interés, con beneficios diferenciados según días y localidades, y acciones especiales en fechas estratégicas del calendario turístico, como los Super Días Carnaval y Pascuas, que incluyen mayores descuentos y más cuotas.

Punto Seguro: sumaron un tótem para zonas turísticas agrestes

En el viaje oficial, el gobernador Figueroa participó también de la inauguración del primer tótem inteligente del proyecto Punto Seguro.

El dispositivo está ubicado en un punto clave de la Ruta Nacional 40 (7 Lagos), específicamente en la zona de Ñivinco, a 14 kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial 65 a través de la cual se accede a Villa Traful.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, expresó: “Hablamos de tener protegida a la provincia, a los turistas. Muchas veces uno piensa en postas policiales, en destacamentos, pero hoy en día las herramientas tecnológicas son fundamentales”.

figueroa punto seguro totem

Además, explicó que “de la propia recaudación de la tarea que realiza Fauna, podemos tener este tótem, que va a permitir tener conexión directa con los centros de monitoreo de las comisarías de Villa la Angostura y de Traful, y un botón de emergencia que va a poder ser accionado por cualquier ciudadano que transite por el lugar, que lo va a conectar directamente con voz y con cámara con el centro de monitoreo. Lo que nos va a ayudar ante cualquier emergencia”.

Por su parte, el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, precisó que “cuando los turistas tienen accidente en esta zona, es difícil comunicarse, a veces no hay señal y un turista tiene que caminar hasta diez kilómetros para poder comunicarse con algún punto de seguridad”.

En este sentido, indicó que “la particularidad es que a través de esos domos inteligentes se pueden comunicar con el centro de monitoreo de policía; los 15 domos de este tipo a instalarse en distintos puntos de la provincia estarán conectados a una red y además sirven para la detección temprana de incendios”.