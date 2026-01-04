Algo cambió en el turismo de Neuquén y este arranque de 2026 lo confirma

Destinos llenos, turismo joven y escapadas cortas empujaron uno de los mejores comienzos de la temporada de verano. Números y detalles.

Villa la Angostura es mucho más que una aldea paradisíaca en Neuquén.

El turismo en Neuquén comenzó el 2026 con números contundentes, alta ocupación en casi todos los destinos y señales de un cambio en el perfil del visitante: las microescapadas con amigos, en una nueva generación de turistas que empiezan conocer la provincia profunda, más allá de los destinos clásicos de la cordillera del sur.

Así lo confirmó el subsecretario de Turismo de la provincia, Sergio Sciacchitano, en diálogo con LM Neuquén , al hacer un balance del fin de semana de Año Nuevo y trazar las perspectivas para la primera quincena de enero.

De acuerdo a los datos oficiales del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, que conduce Leticia Esteves , e ntre el 31 de diciembre y el 4 de enero más de 25.000 personas recorrieron la provincia, con un gasto turístico superior a los 6.500 millones de pesos.

ruta turismo neuquen.jpg Neuquén apuesta a mejorar las rutas turística, pensando en el post Vaca Muerta.

Las cifras surgen de las 26.500 plazas habilitadas en Neuquén y, según aclaró Sciacchitano, el impacto real es aún mayor si se suma el circuito informal y la denominada "demanda espontánea" (la gente que concurre sin aviso de reservas), que crece con fuerza en temporada alta.

Turismo en números: la ocupación según el destino

En cuanto a la ocupación, los principales destinos mostraron niveles muy altos durante el fin de semana largo. San Martín de los Andes alcanzó el 85%, Villa La Angostura el 80%, Villa Traful llegó al 90%, Caviahue y Copahue se ubicaron en el 80%, Villa Pehuenia en el 70%, Junín de los Andes en el 65%.

El sur de la provincia y los destinos tradicionales siempre tienen buenos números, pero la provincia busca impulsar un turismo más federal, donde la nueva generación de turistas empiece a familiarizarse con los productos y un nuevo estilo de vida: en comunidad, al aire libre y las microescapadas en sitios más exóticos.

manzano amargo hosteria La hostería de Manzano Amargo, en Alto Neuquén. Es otra forma de una nueva generación de turistas.

En tanto que en la región Alto Neuquén (Norte neuquino con Chos Malal, Huinganco, Lagunas de Epulafquen, Vavarco y Las Ovejas, entre otros sitios) también promedió un 80% de ocupación. “Todos los destinos estuvieron casi o por encima del 80%”, remarcó el funcionario.

Además, las proyecciones desde el 5 de enero anticipan que la ocupación se mantendrá por encima del 80% en casi toda la provincia, impulsada tanto por reservas previas como por la demanda espontánea, que terminó de empujar los números durante los primeros días del año.

Sciacchitano, contextualizó este arranque positivo tras un 2025 complejo para el turismo receptivo a nivel nacional, por el tipo e cambio alto para el extranjero y otras variables económicas, que generaron una distorsión en el hábito del turismo, con la preferencia de muchos hacia el extranjero.

Es el caso, por ejemplo, del turismo proveniente de Chile, donde claramente el factor de un dólar caro en Argentina no favorece el ingreso de esos turistas. “Durante gran parte del año hubo una balanza muy desfasada, con un 70% de turismo emisivo y apenas un 30% receptivo, sobre todo por el tema del dólar”, explicó.

Termas Copahue Las termas de Copahue y los baños para la salud tienen un prestigio internacional.

Sin embargo, aseguró que desde el segundo semestre comenzó a notarse una recuperación, que se expresó con fuerza en los fines de semana largos de noviembre, el 8 de diciembre (día de la Virgen, con fiestas religiosas en el interior provincial), Navidad y ahora en Año Nuevo.

“Ya sabíamos que íbamos a tener un muy buen fin de año. Teníamos reservas efectivas por encima del 60% en casi todos los destinos y, cuando se sumó la demanda espontánea, se llegó rápidamente al 80%”, señaló.

Incluso destacó que el norte neuquino, históricamente más difícil de vender por la distancia o los mitos sobre los caminos, también mostró un movimiento inusual, producto de la instalación que busca el gobierno provincial para potenciar otro tipo de turismo.

tulipanes huinganco Huinganco y los campos de Tulipanes.

Para el subsecretario, este crecimiento responde a un trabajo sostenido entre el sector público y privado para posicionar a Neuquén como un destino integral y federal, más allá de los clásicos consolidados, precisamente como lo hace NeuquenTur.

“Hoy se muestra que en cada localidad hay actividades, servicios, identidad cultural y una gastronomía que fue mejorando muchísimo. Eso la gente lo empieza a ver y a valorar”, afirmó Sciacchitano.

Turismo: un nuevo perfil que se mueve por Neuquén

En ese marco, el funcionario provincial puso el foco en un nuevo perfil de turista que empieza a ganar protagonismo. “Hay una nueva generación que se está volcando al turismo en Neuquén. Vemos mucho turismo joven, viajes entre amigos, escapadas cortas y microescapadas de fin de semana”, explicó.

La cercanía del Alto Valle y la posibilidad de viajar pocas horas favorecen este fenómeno, que se suma al tradicional turismo familiar y se derrumban los mitos de las "distancias largas" a distintos puntos de la provincia, más exóticos. Es decir, en seis horas se puede estar en cualquier punto de la provincia.

Autoridades del Parque Lanín y de la Subsecretaría de Turismo en la cima. Autoridades del Parque Lanín y de la Subsecretaría de Turismo en la cima.

El funcionario también destacó la fuerte presencia de visitantes en fiestas populares y eventos provinciales, donde se observa “mucha gente que claramente no es de la zona, incluso muchos jóvenes de la capital”. Según indicó, estas experiencias culturales y sociales se volvieron un atractivo clave para captar nuevos públicos.

Qué pasa con el turismo chileno

Respecto al turismo internacional, Sciacchitano, señaló que sigue siendo limitado el ingreso desde Chile, ya que el tipo de cambio continúa favoreciendo que los argentinos crucen la cordillera antes que recibir visitantes del país vecino, salvo en fechas puntuales como febrero o eventos específicos.

Neuquén recuperó de a poco las ocupaciones altas en materia de turismo, con un fuerte movimiento económico y un cambio generacional en la forma de viajar.

Así comenzó el 2026 con un escenario alentador para el sector pese a cualquier perspectiva, donde aún falta mucho por hacer. “La provincia encontró que tiene muchos destinos con atractivo propio y eso hoy se refleja en los números”, resumió el subsecretario, de cara a una temporada que promete sostenerse con fuerza durante todo el verano.