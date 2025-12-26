Neuquén registra alta ocupación turística: ¿Cuánta plata gastó cada visitante?

Los destinos del sur y del norte ya superan el 60% de reservas para Año Nuevo y el turismo dejó más de $3.000 millones durante Navidad.

La provincia del Neuquén registra un muy buen movimiento turístico durante el cierre del año , con niveles de ocupación que muestran una tendencia creciente para Año Nuevo y el inicio de enero, consolidando a la actividad como uno de los principales motores de la economía provincial.

Según datos relevados por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, durante los días previos y posteriores a Navidad alrededor de 15 mil turistas recorrieron distintos destinos neuquinos, con una estadía promedio de dos noches. Este movimiento generó un impacto económico estimado en más de 3.000 millones de pesos, con un gasto promedio por visitante cercano a los 200 mil pesos durante su permanencia.

En cuanto a los niveles de ocupación registrados durante estos días, San Martín de los Andes alcanzó el 60%, Villa La Angostura el 65%, Villa Pehuenia–Moquehue el 65% y Caviahue el 50%. En la ciudad de Neuquén, la ocupación hotelera superó el 60% durante el fin de semana, mientras que en los días posteriores al feriado de Navidad descendió al 30%, reflejando el comportamiento típico del turismo urbano en fechas intermedias.

Turismo Neuquén

Por su parte, el norte neuquino y el Alto Neuquén registraron niveles de ocupación cercanos al 50%, con buen movimiento en destinos vinculados al turismo de cercanía, la tranquilidad y las propuestas de naturaleza.

En este contexto, las hosterías provinciales administradas por NeuquenTur continúan posicionándose como una alternativa elegida para escapadas y estadías de descanso en localidades como Las Ovejas, Huinganco, Varvarco, Manzano Amargo y Los Miches.

Para Año Nuevo, las perspectivas son aún más favorables. Desde el ministerio informaron que todos los destinos ya cuentan con reservas por encima del 60%, y que se espera un incremento adicional impulsado por la demanda de último momento, característica del turismo interno.

Turismo Neuquén (1)

Tierra de araucarias, volcanes y aguas que cuentan la historia

Al pie del imponente volcán Copahue, en el centro-oeste de la provincia del Neuquén, se extiende un territorio donde la naturaleza habla en clave profunda. El Área Natural Protegida Copahue resguarda paisajes únicos, modelados a lo largo de miles de años por erupciones volcánicas, procesos de erosión y la fuerza constante de los elementos.

Este espacio singular alberga una notable diversidad biológica, resultado de su ubicación en una zona de transición entre tres grandes regiones fitogeográficas: los bosques andino-patagónicos, la estepa patagónica y la estepa de alta montaña. Allí conviven especies adaptadas a condiciones extremas, en un equilibrio delicado que da identidad al paisaje.

La historia de su protección comienza en 1937, con la creación de la Reserva Nacional Los Copahues, que en 1963 se transformó en el Área Natural Protegida Provincial Copahue, convirtiéndose en la primera área natural protegida provincial del Neuquén. Desde entonces, su objetivo es preservar uno de los patrimonios naturales más valiosos de la región.

Copahue Caviahue

Copahue protege extensos bosques de pehuén (Araucaria araucana), una especie emblemática y endémica de la provincia del Neuquén en Argentina y de regiones del sur de Chile. También resguarda la cuenca alta del río Agrio, reconocida por sus propiedades físico-químicas excepcionales: sus aguas ácidas, comparables al pH del jugo de limón, constituyen un fenómeno natural único.

A este escenario se suman las manifestaciones termales de origen volcánico, cuyas aguas, barros y vapores poseen propiedades terapéuticas reconocidas a nivel mundial. Todo este sistema natural sostiene, además, una rica fauna y flora nativa que encuentra en Copahue un refugio vital.

La conservación de este territorio requiere del compromiso colectivo. Cuidar el Área Natural Protegida Copahue es una responsabilidad compartida entre quienes habitan la región y quienes la visitan. Respetar sus normas, sus tiempos y su fragilidad es la forma de asegurar que este paisaje extraordinario siga contando su historia a las futuras generaciones.