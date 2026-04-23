Caminar es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer. Sin embargo, un estudio reciente reveló que el número de pasos recomendados por día difiere de la cifra que se entendía como la ideal. ¿Cuál es?

No eran 10.000 pasos: cuánto hay que caminar por día, según revelaciones del último estudio

Según lo afirman los especialistas, caminar es especialmente bueno porque no es caro, es seguro, sencillo y, además, se pueden alcanzar los mismos beneficios en la condición física que con la carrera, natación o bicicleta. Un estudio reciente publicado en la revista 'The Lancet Public Health' reveló que el número de pasos recomendados por día difiere de la cifra que se entendía como la ideal, que aseguraba que debían caminarse 10.000 pasos de manera cotidiana . ¿Cuál es?

Los expertos en salud sostienen que al ejercicio de caminar deberíamos practicarlo tres ó cuatro días por semana, por un periodo de entre 30 y 60 minutos y con una intensidad entre moderada y vigorosa, es decir, a velocidad superior a un ritmo de marcha convencional.

Al ejercicio de caminar deberíamos practicarlo tres ó cuatro días por semana, por un periodo de entre 30 y 60 minutos.

Este es el número de pasos por día que se recomienda caminar por día

Según un estudio reciente, caminar 7.000 pasos por día es suficiente para disminuir los riesgos en diversas afecciones como accidentes cardiovasculares, el cáncer, la diabetes tipo 2, la demencia, la depresión o la función física.

¿A cuánto equivalen 7.000 pasos? Caminar diariamente 7.000 pasos equivale a cubrir una distancia de aproximadamente 5 kilómetros. La sugerencia para cumplir con este número de pasos surgió de una investigación que fue publicada en la revista 'The Lancet Public Health', que analizó más de 160.000 adultos y evidenció que este número -7.000 pasos diarios- se relaciona directamente con una reducción en el riesgo de diversas enfermedades crónicas.

Así, el estudio reveló que el riesgo de incidencia de enfermedades cardiovasculares disminuyó en un 25%, el de demencia en un 38% y los síntomas depresivos en un 22%. Incluso para condiciones como la diabetes tipo 2 y la mortalidad por cáncer se reportaron reducciones significativas.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere como mínimo 150 minutos de actividad física muy moderada a la semana o 75 minutos si es de alta intensidad. Con respecto a las caminatas, media hora al día sería válido para que nuestro organismo funcione correctamente.

Los beneficios de caminar los 7.000 pasos por día

Entre tantos beneficios de caminar los 7.000 pasos por día indicados en este estudio reciente, podemos mencionar a los siguientes:

Mejora la flexibilidad en las piernas, aumenta la fuerza y la resistencia a la fatiga.

Mejora el flujo sanguíneo en las piernas,, tanto desde el punto de vista del aporte de riego para poder dar sangre al músculo y así realizar el esfuerzo físico que esto supone, como el mejorar el retorno venoso, evitando así los edemas en los pies y la aparición de varices.

Quema calorías: ayuda a controlar el peso, siempre y cuando se quemen más calorías caminando que las que se ingieren a lo largo del día en las comidas. No debemos olvidar que caminar media hora conlleva un gasto de unas 100 calorías y que estas se recuperan con facilidad.

Caminar caminata Caminar 7.000 pasos por día es suficiente para disminuir los riesgos en diversas afecciones.

Previene el inicio de la diabetes del adulto.

Reduce el dolor de las articulaciones con artrosis y también el dolor muscular.

Refuerza los huesos evitando la osteoporosis.

Contribuye a liberar tensión y reducir el estrés, incluso puede ayudar a dormir mejor.

Ayuda a mejorar el estreñimiento.

Caminar a intensidades bajas y moderadas tiene también muchos beneficios, tanto a corto, como a largo plazo.

Según lo revelaron trabajos científicos en individuos de alrededor de 60 años, se pudo establecer que los individuos que caminaron diariamente 4 kilómetros o más frente a los que no caminaban nada, mostraron tasas menores de mortalidad de manera significativa.