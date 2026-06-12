Mhoni Vidente predijo el ganador del Mundial 2026: "No tengo dudas"

La astróloga , que ya había acertado al ganador de Qatar 2022 , dio su pronóstico para esta Copa del Mundo 2026 . Y dejó varias advertencias.

Comienza el Mundial 2026 y se renuevan las ilusiones. Y aunque falta poco más de un mes para saber quién será el gran campeón , ya comenzaron las especulaciones y los pronósticos . En ese contexto, una de las predicciones más esperadas es la de Mhoni Vidente.

La famosa astróloga cubano-mexicana analizó el panorama de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá hasta el 19 de julio y predijo qué selecciones son las que más chances tienen de quedarse con el título. Además, por fuera de lo deportivo, advirtió por eventuales riesgos en la seguridad y hasta un posible peligro sanitario .

Durante una de sus recientes apariciones públicas, la vidente evitó señalar a un solo elenco como el posible campeón. "Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial. No tengo dudas”, aseguró.

Esta predicción coincide con una de sus lecturas del tarot difundida a principios de año, donde había señalado a las mismas tres selecciones como las favoritas, aunque destacó una leve ventaja para el elenco portugués por una supuesta conexión energética entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump.

El antecedente más cercano avala la credibilidad de Mhoni Vidente. En el último Mundial de Qatar 2022, pronosticó que Argentina y Francia serían los dos finalistas del torneo, y que la Selección encabezada por Lionel Scaloni levantaría la copa, algo que finalmente sucedió con exactitud.

Las advertencias de Mhoni Vidente para el Mundial 2026

Dejando de lado lo estrictamente deportivo, la astróloga advirtió sobre la seguridad del certamen y alertó que podrían suceder algunos hechos violentos en los partidos que se disputarán en sedes estadounidenses. En ese sentido, mencionó a Houston, Chicago y Miami como las ciudades que enfrentarían mayores riesgos y sostuvo que las autoridades deberían reforzar los operativos de prevención para evitar incidentes.

"No iba a ser tan fácil que definitivamente Donald Trump no iba a pisar callos en Irán, Irak, Pakistán y en la India, en lugares muy fuertes, sin que le tumbaran completamente aviones, sin que le hicieran atentados en aeropuertos, en consulados o si no en los partidos", dijo, relacionando estos posibles hechos de violencia con los conflictos internacionales, especialmente en Medio Oriente.

Infantino Trump Mundial Portada La vidente advirtió sobre posibles hechos de violencia vinculados a Trump y los conflictos internacionales.

Por otro lado, también alertó sobre posibles problemas sanitarios durante el desarrollo del campeonato, impulsados por la gran circulación de personas entre los países anfitriones. De acuerdo con su visión, podrían aparecer brotes de distintas enfermedades virales en América del Norte. "Sí creo que va a alcanzar a llegar virus de todas las índoles, del ébola, del hantavirus, del rotavirus a Estados Unidos, a México y a Canadá", cerró.

Las casas de apuestas, con un claro favorito a ganar el Mundial

A la hora de hablar de pronósticos, las casas de apuestas deportivas tienen un peso más que importante. Y de cara a esta Copa del Mundo, todas comparten la misma proyección: España es la gran candidata a quedarse con el título. Esto se debe a que la Furia Roja tiene la cuota más baja, con 5,53. En el segundo lugar se ubica Francia, con 6.00, mientras que Inglaterra cierra el podio, con una cuota de 7,11.

Ya fuera del top 3, Brasil queda en el cuarto puesto, con 9,08, seguida muy de cerca por la campeona defensora, Argentina, que paga 9,14. Portugal, señalado por muchos como una de las principales favoritas, recién aparece en el sexto escalón, con 11.00. Dentro de los diez primeros, las sorpresas son Noruega y Bélgica, ubicadas en el noveno y décimo lugar con cuotas de 26.52 y 34.18, respectivamente.

Estas son las diez selecciones favoritas a levantar el Mundial según las casas de apuestas y la cuota que pagan en caso de lograrlo: