La FIFA obligó a una selección a cambiar su camiseta para jugar en el Mundial

La revisión de la FIFA detectó un aspecto en el diseño de la camiseta por un detalle que podría interpretarse como un mensaje político.

En medio de un complejo presente global, la FIFA tiene suma precaución con los detalles de cada una de las cosas que aparecerán en la Copa del Mundo 2026 y pueden generar un problema que trascienda lo deportivo. En las últimas horas la Federación tomó una importante decisión con una Selección que será parte de la cita, que iniciará este jueves con una imponente inauguración en el estadio Azteca, de México.

Es que un detalle en la camiseta de un seleccionado no pasó desapercibido y tuvo que ser modificado al alegar que podría interpretarse como un mensaje político en medio de un certamen ecuménico.

La FIFA le indicó a la Federación de Haití que modifique su camiseta oficial para el Mundial 2026 a horas del inicio del torneo, y a tan solo dos días de su debut programado para el 13 de junio ante Escocia. El uniforme hecho por la empresa Saeta , lucía una ilustración de la Batalla de Vértières , un combate realizado el 18 de noviembre de 1803 donde los revolucionarios haitianos vencieron a las tropas napoleónicas.

Haití Selección

Más allá de que esta situación sería por esa imagen, la Federación que regula el fútbol internacional no ofreció los motivos oficiales por los cuales le dieron la orden para que haga el cambio.

“Fue un tributo a los hombres y mujeres que contribuyen todos los días al futuro de Haití y no fue pensado como un mensaje político”, explicó la empresa. A su vez confirmaron que la FIFA determinó que “ciertos elementos visuales podrían ser interpretados de forma diferente” luego de una revisión. Sin preámbulos, Saeta decidió hacer la modificación pertinente.

Colores argentinos para "El último tango": así son los botines de Messi para su última Copa del Mundo

Mientras realiza los entrenamientos y prepara junto al plantel el duro camino que tendrá en el mundial, Lionel Messi sabe que el último tango se acerca. Será la última vez que tendrá la sensación de jugar la Copa del Mundo con la Selección argentina, trofeo que pudo conseguir en Qatar durante 2022 y buscará revalidar en este certamen que será más que especial para el capitán.

Este contexto hace que cada detalle sea especial. Por eso el astro rosarino tendrá unos botines exclusivos para la ocasión, con olor a despedida y se visten de celeste y blanco, como la bandera de Argentina. En las últimas horas presentó los 'timbos' que utilizará durante el certamen.

Cómo son los botines que utilizará Messi en el Mundial

"20 años después del primer baile. Una sexta Copa Mundial de la FIFA. Listos para El último tango", escribió con emotividad la marca de las tres tiras, que presentó junto al jugador el diseño de los botines que lucirá. La colección publicada fue denominada como "El último tango".

Messi Portada Selección

Blancos como base, con un diseño en celeste y algunos detalles en amarillo que le dan un aspecto ligado a los colores de su tierra natal con la cual ha brillado obteniendo títulos en los Juegos Olímpicos, Finalissima, bicampeonato de Copa América y la Copa del Mundo.

Las fotos de los botines

Botines Messi

Botines Messi 1

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