¿Es una réplica? Por cuánto tiempo les da la FIFA a los campeones la Copa del Mundo

El trofeo original de la Copa del Mundo solo permanece durante unos minutos en manos del campeón de cada Mundial . Tras la ceremonia de premiación, la FIFA recupera la copa y entrega a la selección vencedora una réplica exclusiva denominada “Trofeo de los Campeones” , que es la que finalmente conserva el país ganador.

El procedimiento está establecido en el reglamento oficial de la cita ecuménica. Allí, se indica que el trofeo original continúa siendo propiedad de la FIFA y que debe ser devuelto antes de que la delegación abandone el estadio . En ese momento, la selección recibe una reproducción oficial que permanece bajo custodia del país vencedor, aunque también sigue siendo propiedad legal del organismo.

La copa original es una pieza de oro de 18 quilates, mide 36,8 centímetros, pesa 6,175 kilogramos y tiene una base de malaquita verde. Fue diseñada por el escultor italiano Silvio Gazzaniga, quien describió su obra con estas palabras: “Las líneas emergen de la base, se elevan en espirales y se extienden para abrazar el mundo. De las notables tensiones dinámicas del cuerpo compacto de la escultura surgen las figuras de dos atletas en el emocionante momento de la victoria”.

Los ganadores son los únicos que pueden tener la copa original sin guantes.

El trofeo no es macizo, ya que en ese caso superaría ampliamente los 60 kilos de peso. En la parte inferior de la base aparecen grabados el año y el nombre de cada campeón del mundo desde 1974, y todavía queda espacio para nuevas inscripciones hasta aproximadamente 2038.

Dónde se encuentra la Copa del Mundo original

Desde 2016, la copa original permanece exhibida en el Museo Mundial del Fútbol de la FIFA, en Zúrich, y solo abandona ese lugar para tres eventos: el sorteo del Mundial, el partido inaugural y la final. Además, únicamente los campeones del mundo y los jefes de Estado pueden tocarla con las manos desnudas, mientras que el resto de las personas autorizadas deben manipularla utilizando guantes blancos.

El trofeo que Argentina o España conservarán tras la final del Mundial 2026 será una réplica oficial fabricada por la empresa italiana GDE Bertoni, la misma que produjo la copa original en 1974. Se trata de una reproducción de bronce bañada en oro que no está disponible para la venta al público y que la FIFA fabrica exclusivamente para cada selección campeona del mundo.