Sumarlos a la rutina no solo mejorará la apariencia de los abdominales, sino que también favorecerá a la postura, el equilibrio y la salud general.

Los 10 ejercicios ideales para fortalecer el abdomen desde tu propia casa

Con el verano, muchas personas buscan verse mejor y recurren a ejercicios para tonificar el cuerpo . Una de las zonas más apuntadas es la de los abdominales . Y con determinadas rutinas no solo se logra una mejora estética , sino que también favorece a la postura , el equilibrio y la salud general. Un extra es que se pueden hacer en casa .

La zona del abdomen está compuesta por varios grupos de músculos . Entre ellos se destacan el recto abdominal (músculos largos y verticales que van desde las costillas hasta la pelvis), los oblicuos internos y externos (responsables de los giros y flexiones laterales), el traverso abdominal (clave para la estabilidad del core) y los erectores espinales y músculos del suelo pélvico (también forman parte del núcleo). Conocerlos en detalle será clave para ejercitarlos.

Sumar estos ejercicios a la rutina, te permitirá fortalecer la zona abdominal desde la comodidad de tu casa :

Respiración diafragmática: acostarse boca arriba con las rodillas flexionadas. Colocar una mano sobre el pecho y otra en el abdomen. Inhalar por la nariz llevando el aire al vientre (sin mover el pecho), y exhalar lentamente por la boca activando el transverso abdominal. Se debe evitar elevar los hombros.

Plancha (plank): apoyarse en los antebrazos y las puntas de los pies, manteniendo el cuerpo recto como una tabla. Activar el abdomen y evitar que la cadera se hunda o suba demasiado. Es importante no colapsar los hombros o curvar la espalda.

hacer-ejercicio.jpg Estos ejercicios pueden hacerse en casa y ahorran tiempo y dinero en el gimnasio.

Elevaciones de piernas: acostarse boca arriba, con las piernas estiradas. Elevar ambas piernas juntas hasta formar un ángulo de 90 grados y bajarlas lentamente sin tocar el suelo. Si se sienten molestias, colocar las manos debajo de los glúteos.

Dead bug: acostarse boca arriba, con brazos extendidos hacia el techo y piernas flexionadas en 90°. Extender brazo derecho y pierna izquierda sin tocar el suelo, volver al centro y alternar. Es importante mantener la zona lumbar pegada al suelo en todo momento.

Escaladores (mountain climbers): desde posición de plancha, llevar las rodillas al pecho de forma alternada y rápida. Se debe evitar levantar demasiado la cadera o perder el control del core.

Plancha lateral: apoyarse en un antebrazo y en el lateral del pie, con el cuerpo en línea recta. Mantener la posición durante 20–30 segundos y cambiar de lado. Evitar que la cadera se hunda o girar el torso hacia adelante.

Bird dog: en cuadrupedia (manos y rodillas en el suelo), extender el brazo derecho y la pierna izquierda manteniendo la espalda estable. Alternar de lado. No inclinar el tronco o girar las caderas.

Hollow hold: acostado boca arriba, elevar piernas y hombros del suelo manteniendo el abdomen contraído. mantener la posición entre 20 y 30 segundos. No arquear la espalda o perder el control abdominal.

ejercicio salud mental Antes de los ejercicios se recomienda precalentar para evitar lesiones.

Plancha Copenhague: acostarse de lado y apoyar el pie superior sobre una silla o banco. Elevar el cuerpo usando la fuerza del aductor y abdomen. Se puede mantener la pierna inferior libre o apoyarla suavemente. Evitar que la cadera se hunda.

Plancha con toque de hombros: desde posición de plancha alta (manos en el suelo), tocar con una mano el hombro contrario, alternando sin que el cuerpo se tambalee. Mantener el abdomen firme y estable.

Consejos para sacarle el máximo provecho a los ejercicios

Existen diversos tips que ayudarán a que la rutina sea más rendidora y evitarán posibles lesiones o cuestiones más graves. Algunos consejos son: