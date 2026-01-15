El ejercicio ideal para un vientre plano después de los 50 que se puede hacer en casa
Esta rutina es simple y tiene poco impacto, por lo que es ideal para adultos mayores. Además, mejora y fortalece la apariencia del abdomen.
Cuidar de nuestro cuerpo es una necesidad de todas las personas y trasciende la edad. Pero el paso del tiempo limita el estado físico y obliga a buscar un ejercicio simple y de poco impacto. Uno de ellos es hacer abdominales sentado en una silla, que fortalece la zona media y mejora la apariencia del abdomen sin gran esfuerzo.
Esta rutina es recomendada principalmente para mayores de 50 años, una etapa de la vida en la que el cuerpo experimenta cambios metabólicos, hormonales y de movilidad que pueden afectar nuestro estado físico. De esta manera, los abdominales sentado en una silla son perfectos para cultivar una relación cercana con tu centro, suavemente y sin presión.
Cómo hacer abdominales sentado de forma correcta
El ejercicio regular es una herramienta poderosa para combatir los efectos secundarios del envejecimiento, e incorporar los abdominales en silla a la rutina diaria puede llevar hacia un futuro más saludable y activo, ayudando a lograr ese vientre plano que tanto se busca.
Cumplir con este ejercicio es muy sencillo, aunque se recomienda seguir algunos pasos básicos para garantizar la efectividad y seguridad:
- Preparación: elegir una silla estable y firme. Sentarse con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo.
- Posición inicial: colocar las manos sobre los muslos o cruzarlas suavemente sobre el pecho, lo que le resulte natural.
- Ejecución: con los abdominales contraídos, hacer que el torso se incline hacia delante, asegurándose de que la espalda se mantenga recta y no se curve. La inclinación debe ser lenta y medida, evitando movimientos bruscos.
- Retorno: regresar a la posición inicial sin perder la contracción abdominal. Repetir el movimiento de 10 a 15 veces para completar una serie.
- Series: realizar de 2 a 3 series, permitiendo un breve descanso entre cada serie.
Tips para optimizar el ejercicio
Existen consejos que permiten realizar esta rutina de forma correcta, permitiendo sacarle el máximo provecho y evitando posibles lesiones. Algunos de ellos son:
- Calentamiento: antes de comenzar, es recomendable realizar un breve calentamiento que incluya movimientos suaves de cuello, hombros y caderas para preparar el cuerpo.
- Progresión: si se siente que los abdominales sentados son demasiado fáciles, se puede añadir algún peso ligero, como una botella de agua o una pesa pequeña, sosteniéndola con ambas manos durante el ejercicio.
- Respiración: inhalar al volver a la posición inicial y exhalar al inclinarte hacia adelante. Esto no solo ayuda en la ejecución, sino que también mejora la eficacia del ejercicio.
- Escuchar al cuerpo: si aparecen dolores o incomodidad, es mejor detenerse y consultar a un profesional del ejercicio o un médico. De esta manera se evitarán lesiones o riesgos mayores.
Las ventajas y los beneficios de los abdominales sentados en silla
- Facilidad de Ejecución: una de las principales ventajas es que se trata de un ejercicio accesible que no requiere equipamiento avanzado ni un espacio amplio. Esto lo convierte en una opción ideal para personas mayores o aquellas con movilidad reducida.
- Bajo Impacto: a diferencia de otros ejercicios que pueden ejercer presión sobre las articulaciones, como las sentadillas o los saltos, los abdominales en silla son de bajo impacto, reduciendo el riesgo de lesiones, permitiendo a los adultos mayores ejercitarse sin miedo a lastimarse.
- Fortalecimiento del core: este ejercicio ayuda a activar los músculos de la región abdominal, incluido el recto abdominal y los oblicuos. Un core fuerte es fundamental no solo para la estética, sino también para mejorar la postura y la estabilidad general del cuerpo.
- Mejora de la postura: la realización regular de abdominales en silla puede contribuir a una mejor postura. Al fortalecer los músculos abdominales, se reduce la tendencia a encorvarse, algo común con el envejecimiento.
- Incremento del metabolismo: al trabajar los músculos del abdomen, se estimula el metabolismo, lo que puede ayudar en la quema de calorías. Esto es especialmente beneficioso para las personas mayores que experimentan un lento descenso en su tasa metabólica.
Te puede interesar...
Leé más
Entrenar como Goku: la rutina oficial de ejercicio inspirada en el icónico personaje
Caminata efectiva: ¿cuántos pasos diarios son necesarios para bajar de peso, según los expertos?
Cómo son los robots humanoides de Mercado Libre: el video que impacta
-
TAGS
- Ejercicio
- abdominales
- Gimnasio
- LMNS
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario