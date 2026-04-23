Salud abre concurso para cubrir 32 cargos médicos en Neuquén: dónde son las vacantes

Es para asegurar la presencia de profesionales calificados, tanto en grandes centros urbanos como en localidades del interior.

El ministerio de Salud oficializó el llamado a concurso para cubrir 32 cargos profesionales , con el objetivo de fortalecer las especialidades críticas y la medicina general en diversos puntos estratégicos del sistema sanitario provincial. Esta convocatoria busca dar respuesta a la demanda de atención en todo el sistema, asegurando la presencia de profesionales calificados tanto en grandes centros urbanos como en localidades del interior.

La distribución de las vacantes destaca al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes con cinco cargos, seguido por el Hospital Dr. Horacio Heller de Neuquén Capital con tres vacantes, y los hospitales de Plottier, Loncopué, El Cholar, Aluminé, Zapala y Chos Malal, que concursan dos cargos cada uno. Asimismo, se sumarán profesionales en las localidades de San Patricio del Chañar, Andacollo, Villa La Angostura, Cutral Co/Plaza Huincul, Rincón de los Sauces y Villa Pehuenia con un cargo por destino.

Finalmente, el concurso contempla seis posiciones destinadas a organismos centrales y direcciones provinciales, incluyendo la sede ministerial y la Región Sanitaria de los Lagos del Sur. Con esta iniciativa, que abarca especialidades como pediatría, psiquiatría, diagnóstico por imágenes y medicina laboral, la provincia busca garantizar una cobertura médica equitativa y eficiente para toda la población.

Por otra parte, se oficializó la incorporación definitiva de diez agentes que ganaron sus respectivos concursos, entre ellos el nombramiento de Alejandra Antonella Zapata como licenciada en servicio social en el Hospital Las Ovejas y la designación de un grupo numeroso en el Hospital Junín de los Andes integrado por Estefanía Suyay Antiago, Lucas Nicolás Ortiz Cuba, Silvio Federico Ruiz, Rocío Gabriela Rodríguez, Ever Jesuan Quintulen, Ramiro Martín Warmerdam, Sofía Contreras Skruta, Micaela Yanet Biorkman y Sheila Agustina Muñoz Rabbia.

p05-f01-hospital-centenario-pediatria.jpg

En paralelo, se autorizaron nuevos llamados a concurso mediante diversos decretos para cubrir vacantes generadas por jubilaciones y renuncias en los hospitales de Las Ovejas, Centenario, Rincón de los Sauces y Junín de los Andes, abarcando puestos de odontología, fonoaudiología, técnicos laboratoristas, cocina y tareas de maestranza, sumado a múltiples vacantes para profesionales que buscan robustecer los equipos sanitarios en todo el territorio.

Otro concurso reciente

El pasado mes de febrero, el gobierno de la provincia de Neuquén oficializó una transformación estructural en la planta del ministerio de Salud, ya que a través del decreto 159/26 se autorizó el llamado a concurso para cubrir 74 vacantes de médicas y médicos en toda la provincia.

Esta medida se complementa con una serie de designaciones de nuevos profesionales y la regularización de funciones para agentes de diversos hospitales.

Mediante los decretos 160, 161 y 164, también se formalizó el ingreso de profesionales que ganaron concursos previos o finalizaron sus residencias. Entre las incorporaciones se destaca la del Dr. Jorge Eduardo Delfín Falo, designado como especialista bajo la modalidad de post-formación de residencias. Asimismo, se sumaron al sistema Brisa Milagros Orrego, ganadora del concurso por Resolución 486/25; Claudio Facundo Parra, quien ingresa a la planta funcional; y Elena del Carmen Sandoval, quien fue designada en planta tras desempeñarse como trabajadora eventual.

La nómina de nuevos ingresos se completa con Fernando Andrés Morell, ganador del concurso por Resolución 703/25, y Karen Gisell Vergara, quien asume funciones en centros asistenciales. También se integran al equipo de salud provincial Gisella Romina Inostroza, Franco Iván Matus (seleccionado mediante la Resolución 1032/25), Ángeles Nicole Rivas y Melanie Magali Martínez, quienes aportarán su experiencia en diversas funciones asistenciales dentro de la red sanitaria.