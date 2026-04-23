La Educación sobrepasa la capacidad de respuestas de Nación, que deja solas a las provincias

La ola de amenazas en las escuelas y la crisis por el financiamiento universitario rebasaron a la Casa Rosada. Dos mechas dramáticamente encendidas.

Como si al gobierno nacional no le faltaran problemas , ahora es la educación la que puso en una encrucijada a las autoridades con la ola de violencia en las instituciones escolares, por un lado; y la virtual rebeldía por el incumplimiento del financiamiento universitario , por el otro.

La respuesta, de momento, es la ausencia de respuesta. Silencio. Una actitud que denota el tamaño de las dificultades para afrontar crisis en un área desmantelada y con una significativa pérdida de competencia.

La cuestión parece ir más allá de la Secretaría de Educación –degradada por el presidente Javier Milei- sino que impacta en el corazón del multifuncional Ministerio de Capital Humano, al que reporta y que conduce la funcionaria Sandra Pettovello. Ya lo dice el refrán: “El que mucho abarca…”.

El fenómeno de las amenazas de tiroteos en los colegios tuvo que ser abordado por las provincias, cada una atendiendo la emergencia con sus propias herramientas, tal como se dispuso en diversas jurisdicciones. Aun en la diversidad de cada región, el gobierno nacional no ha aportado objetivamente nada en el asunto. Ausente el secretario de Educación, Carlos Torrendel, ausente la ministra Pettovello. Como si todo transcurriera en otro país.

Universidades, a la deriva

En la crisis universitaria el fenómeno parece adquirir una gravedad todavía mayor. La rebeldía del gobierno de cumplir con la Ley de Financiamiento, tal como la Justicia lo dispuso reiteradamente, marca que la Casa Rosada está dispuesta a ir más allá de los límites establecidos por un sistema republicano.

Aunque también, acudir a una apelación ante la Corte Suprema para evitar afrontar el financiamiento, remarca la determinación de dejar morir la educación superior, es decir, una verdadera declaración de principios.

La decisión de las universidades de realizar una nueva marcha federal en reclamo del cumplimiento de la ley el 12 de mayo -en Plaza de Mayo el acto central y réplicas en todo el país-, supondría una nueva manifestación ciudadana de reclamo ya con evidente sensación de hartazgo por las repetidas inconductas del Presidente y de sus funcionarios.

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Por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Universitario



Martes 12 de mayo de 2026

Plaza de Mayo CABA#UniversidadPúblicaSiempre pic.twitter.com/6KP3X0NeQG — CIN (@CINoficial) April 21, 2026

Con este mar de fondo, la UNCo se encamina a realizar una elección para la renovación de sus autoridades. Hasta este viernes 24 de abril a las 16 hay plazo para la presentación de listas, tanto para el Rectorado como para las unidades académicas.

El 11 de mayo, es decir un día antes de la marcha federal universitaria, será la oficialización de los candidatos que irán a los comicios el 26 y 27 de mayo. Es decir, las medidas de protesta dispuestas por los rectores de todo el país nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), coincidirá con la campaña electoral, un condimento que le aportará suspenso y dramatismo a la compulsa en la UNCo.

Seguramente, quienes resulten electos ya deberían estar preparados, entre otras cosas, para recibir una universidad con 17 meses consecutivos de pérdida salarial de sus docentes, la falta de convocatoria a paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento.

Por ahora, nada indica que el panorama cambie drásticamente.